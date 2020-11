Veelbesproken Feyenoorder krijgt eervolle vermelding van UEFA

Ridgeciano Haps is door de UEFA opgenomen in het Europa League Team van de Week. De linksback annex linksbuiten was donderdagavond belangrijk voor Feyenoord bij de 3-1 overwinning op CSKA Moskou in De Kuip. Haps tekende na iets meer dan een uur spelen voor de 1-0 op aangeven van aanvoerder Steven Berghuis. Haps is de enige Eredivisie-speler in het UEFA-team.

Haps speelde tegen zijn zin in op de linksbuitenpositie. Trainer Dick Advcocaat posteerde Tyrell Malacia op de linksbackpositie. “Of ik nu linksbuiten blijf? Linksback is mijn nummer één positie", reageerde Haps in gesprek met RTL7. "Maar op dit moment heeft het team en de trainer me nodig op linksbuiten, dat doe ik ook gewoon honderd procent en met alle liefde."

?? Hat-trick heroes Yusuf Yazici & Lukáš Juliš lead the line in the UEL Team of the Week ??@fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2020

Toch heeft Haps aan Advocaat laten weten dat hij zich wil richten op de achterhoede. "Ik heb de trainer ook gisteren gesproken en aangegeven dat linksback echt mijn positie is. Eerst was hij daar niet zo blij mee. Wat er precies gezegd is, is tussen mij en de trainer, maar ik heb gewoon mijn mening erover gegeven. En daarop heeft hij geantwoord, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat ik linksbuiten ging spelen."

Haps gaf zijn duidelijke mening aan Advocaat: ‘Hij was daar niet blij mee’

Dick Advocaat en Jan Boskamp reageren op de woorden van Haps. Lees artikel

In het Elftal van de Week van de UEFA is ook plaats voor Yusuf Yazici. De aanvaller van Lille OSC bezorgde zijn ploeg een 0-3 overwinning in het San Siro op AC Milan. PAOK Saloniki-middenvelder Andrija Zivkovic heeft ook een plekje afgedwongen in het elftal. Hij was twee keer trefzeker in het met 4-1 gewonnen duel met PSV.