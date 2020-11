Ten Hag ziet ander CL-duel dan journalisten: ‘Haha, hoeveel dan?’

Ajax maakt dinsdag tegen FC Midtjylland (1-2) geen geweldige indruk, zeker niet in verdedigend opzicht. Analist Johan Derksen vond met name Perr Schuurs en Lisandro Martínez ondermaats presteren op Deense bodem, zo bleek uit zijn analyse bij in de Champions League-uitzending van SBS6. Trainer Erik ten Hag neemt het vrijdagmiddag zonder Derksen specifiek te noemen op voor zijn veelvuldig bekritiseerde defensie.

Tijdens het persmoment in de Johan Cruijff ArenA kreeg Ten Hag de vraag of hij ook niet vond dat FC Midtjylland erg veel kansen wist af te dwingen tegen Ajax. "Veel kansen weggeven? Hoeveel kansen hebben we weggeven dan? Haha, hoeveel dan?", vraagt de hoofdcoach van de Amsterdamse club zich hardop af. "Ik zie op alle niveaus ploegen kansen weggeven." FC Midtjylland sloot het duel af met negen schoten, waarvan er vier op het doel waren van André Onana. Uiteindelijk wist alleen Anders Dreyer te scoren namens de thuisclub.

Ten Hag na winst Ajax in de CL: 'Je kunt niet altijd goed spelen'

Ten Hag wil wél toegeven dat Ajax in Denemarken niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde, ondanks de minieme overwinning. "Tegen Liverpool en Atalanta hadden we meer verdiend. De minste wedstrijd was tegen FC Midtjylland." Halverwege de groepsfase in de Champions League maakt Ten Hag een tussenbalans op. "Het geeft ons een positief gevoel dat we ons kunnen meten met Liverpool en Atalanta, maar het zal een stuk beter moeten dan zoals tegen FC Midtjylland."

De Ajax-trainer verdeelt het seizoen altijd in blokken en zondag tegen FC Utrecht wordt het zogeheten blok twee van deze voetbaljaargang afgesloten. Bij Ten Hag heerst vooral tevredenheid over de afgelopen periode. "Maar er zijn ook nog veel punten waar we aan moeten werken, die zijn er oneindig veel", blijft de coach kritisch naar zijn selectie kijken. "Ik geef wel aan dat als je competitief bent ten opzichte van Liverpool en Atalanta je op de goede weg bent", zo besluit Ten Hag.