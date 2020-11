Schmidt weigert zich uit te spreken over PSV-tweetal: ‘Oordeel is aan u’

PSV werd onlangs behoorlijk hard getroffen door de coronacrisis. Veel spelers, onder wie Denzel Dumfries, Jodan Teze en Eran Zahavi, raakten besmet tijdens de interlandperiode in oktober en trainer Roger Schmidt kijkt in dat kader met argusogen naar de interlands van later deze maand. Desondanks is wil de Duitse oefenmeester spelers niet gaan verbieden om af te reizen voor wedstrijden van hun land.

De vele coronabesmettingen houden Schmidt wel bezig. "Daar maak ik me wel zorgen over, net als ieder ander op dit moment", verklaart de PSV-coach vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Willem II van zondag. "We moeten accepteren dat er interlands worden gespeeld. Normaal gesproken zijn we ook ontzettend blij dat we onze spelers moeten afstaan. Op dit moment denk ik dat er een aantal jongens zijn die twee trainingsweken goed kunnen gebruiken, maar ik ga niemand vragen om hier te blijven. Die beslissing is niet aan mij. Bovendien is het een eer om voor je land te mogen uitkomen." Dumfries is vanwege coronabesmetting niet opgeroepen voor Oranje, terwijl de eveneens Cody Gakpo wél gaat aansluiten bij Jong Oranje. Schmidt wil daar echter niet teveel ruchtbaarheid aan geven. "Ik laat het aan u over om te oordelen", zo citeert het Eindhovens Dagblad.

PSV verliest met dikke cijfers: 'We waren veel beter dan PAOK'

Schmidt kijkt ook nog even terug op het voor PSV desastreus verlopen Europa League-duel met PAOK Saloniki (4-1). In het kwartier na rust leken de Eindhovenaren volledig in te storten, met vier doelpunten van de Grieken als resultaat. "Het is moeilijk om uit te leggen hoe dat precies kwam. Sommige jongens waren fysiek, maar ook mentaal vermoeid. Dat zag ik in de eerste helft al. We waren minder geconcentreerd dan dat ik van mijn team gewend ben." Halverwege werd daar juist nog extra aandacht aan geschonken daar Schmidt. "In de rust hebben we daar over gesproken. Toch bleven we in de tweede helft onnodige fouten maken. De tegenstander loerde erop en profiteerde ervan."

Volgens Schmidt is het van groot belang dat PSV zondag gelijk herstel toont tegen Willem II. "We wilden een stap vooruit zetten in onze groep, maar moesten er één terug doen. Dat is teleurstellend, maar we mogen er ook niet te lang bij stil staan. We willen deze periode uiteraard afsluiten met een overwinning op zondag." Vanwege de vele coronatests is het nog niet duidelijk welke spelers dit weekeinde kunnen aantreden. Ryan Thomas viel tegen PAOK uit met een blessure en lijkt niet op tijd fit voor zondag. Pablo Rosario, die terugkeerde van een coronabesmetting, deed maar een helft mee. Ook over zijn inzetbaarheid zijn nog twijfels. "We moeten kijken of hij zondag van de partij is", aldus Schmidt.