Mourinho maakt bezwaar tegen ‘Arsenal-bondscoach’ voor Bale

José Mourinho zit in zijn maag met de situatie van Gareth Bale bij het nationale elftal van Wales. De manager van Tottenham Hotspur vindt het bezwaarlijk dat Bale bij zijn nationale ploeg te maken krijgt met de tijdelijke bondscoach Albert Stuivenberg, die normaal gesproken actief is als assistent van manager Mikel Arteta bij aartsrivaal Arsenal. Stuivenberg neemt samen met Robert Page de honneurs waar, nu de vaste bondscoach van Wales, Ryan Giggs, ontbreekt.

"Het feit dat een van de coaches van Wales bij Arsenal werkt maakt me niet heel comfortabel", zegt Mourinho vrijdag op de persconferentie. Stuivenberg is al twee jaar de assistent van bondscoach Giggs bij Wales, en is een jaar geleden ook begonnen als assistent van Arteta bij Arsenal. Giggs is de komende interlandperiode afwezig, omdat hij verdacht wordt van het mishandelen van zijn vriendin. "Heel eerlijk, het maakt me niet heel comfortabel", herhaalt Mourinho. "Nationale elftallen zouden coaches moeten hebben die exclusief voor hen werken, geen coaches van andere clubs."

Mourinho is bezorgd om de fysieke gesteldheid van Bale, die in september geblesseerd terugkeerde na de wedstrijd van Wales tegen Bulgarije (1-0 winst). De 31-jarige aanvaller miste vervolgens zes wedstrijden van Tottenham, maar wordt met de week fitter. "Hij is een speler die beschermd moet worden, hij heeft genoeg problemen gehad in het verleden", zegt Mourinho. "We zijn zo zorgvuldig met hem omgegaan, we willen niet dat het vele werk van de afgelopen maanden vernietigd wordt."

De manager van Tottenham verlangt dan ook dat Wales voorzichtig omspringt met Bale. Het land speelt de komende periode eerst een oefeninterland tegen de Verenigde Staten, waarna duels in de Nations League volgen tegen Ierland en Finland. "Wales speelt twee wedstrijden in de Nations League en ik verwacht dat Bale gaat spelen", aldus Mourinho. "Maar als ze net zoveel om hem geven als wij, moeten ze rekening houden met zijn herstelperiode. Ze moeten zijn speelminuten monitoren en voorkomen dat hij te vermoeid raakt."