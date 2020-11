Ten Hag looft ‘geweldige ontwikkeling’: ‘Snap oproep voor Oranje wel’

Davy Klaassen zag zijn goede vorm bij Ajax beloond worden met een oproep voor het Nederlands elftal. Trainer Erik ten Hag begrijpt wel waarom bondscoach Frank de Boer de middenvelder een uitnodiging heeft gestuurd. De oefenmeester bespreekt tevens de situatie van Quincy Promes, die door een mindere fase lijkt te gaan in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik vind het ook mooi", verwijst Ten Hag vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met FC Utrecht naar de terugkeer van Klaassen in Oranje. "Hij is twee jaar buiten beeld geweest (laatste interland was in oktober 2017, red.). 'Het gaat wel heel erg snel, hè', zei ik tegen hem. Na vier weken bij Ajax keert hij al terug in Oranje. Dat zal Davy alleen maar meer stimuleren." Over Klaassen is overigens geen overleg geweest met De Boer. "Ik heb De Boer niet gesproken daarover, je zou het aan hem moeten vragen. Ik heb hem niet opgeroepen, maar snap de oproep wel."

Davy Klaassen: 'Ik lag al thuis op de bank'

Ten Hag is maar wat blij met de keuze van Klaassen om terug te keren bij Ajax. "Hij kent natuurlijk het Ajax-spel en het DNA", aldus de coach in Amsterdamse dienst. "Dit is een totaal ander Ajax dan toen hij wegging (in 2017, red.). Hij heeft zich geweldig ontwikkeld bij Werder Bremen en Everton. Daar profiteren we nu van. Wat Davy allemaal in zijn bagage heeft, toen hij uit Nederland wegging was hij de beste speler in de Eredivisie. Die bagage brengt hij over op het veld. Hij ziet dingen veel sneller, daar gaan andere spelers beter van renderen. Hij neemt zijn omgeving mee."

In de optiek van Ten Hag moet er niet al te dramatisch worden gedaan over de mindere vorm waarin Promes lijkt te verkeren. "We hebben heel veel concurrentie", verwijst de Ajax-coach onder meer naar David Neres. "Da hebben we ook nodig om succesvol te zijn. Quincy heeft goede en mindere wedstrijden gespeeld. Hij was bij de eerste goal tegen FC Midtjylland (van Antony, red.) nog belangrijk. Hij moet keihard werken." Ten Hag voorziet geen problemen wat betreft Promes. "Quincy is opgeruimder en dreigender. Met positief blijven komt het vanzelf goed. Vorm bestaat niet, de ene dag heb je vorm en de andere dag niet. Ik maak er geen groot issue van, ik hou Quincy voor wat hij kan. Hij moet het laten zien, het is bekend wat hij moet doen in onze speelwijze."