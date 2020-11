‘Daley Sinkgraven riep gelijk: ‘Wat was jij allemaal aan het doen dan?’'

Elton Acolatse maakte donderdagavond tegen Bayer Leverkusen alweer zijn derde en vierde treffer in de Europa League. Genoeg voor de winst of zelfs maar een punt was het niet, maar de Nederlander heeft alsnog enorm genoten van zijn optreden tegen de Duitse topclub van trainer Peter Bosz. “Het is natuurlijk doodzonde dat we na zo’n wedstrijd met 2-4 verliezen, maar voor mij was het toch een heel mooie avond. Ik heb er altijd van gedroomd om tegen zulke grote teams te spelen.”

Door Thijs Verhaar

De 25-jarige Amsterdammer streek vier maanden geleden neer bij Hapoel Beer Sheva, dat zich sindsdien via de eerste voorronde van de Europa League heeft gekwaliceerd voor het hoofdtoernooi. Daarin was Acolatse in zijn eerste groepswedstrijd meteen goed voor twee goals tegen Slavia Praag (3-1 winst) en tegen Leverkusen deed hij dat donderdag nog eens dunnetjes over. “Die eerste zat er al lekker in met een goede versnelling en een hard schot, maar die tweede zal me pas echt voor altijd bijblijven”, geniet hij na in gesprek met Voetbalzone. De linksbuiten nam de bal met de hak aan, snelde in één beweging langs Aleksandar Dragovic, kapte vervolgens Jonathan Tah én doelman Lukas Hradecky uit, om de bal ten slotte beheerst in het lege doel te schuiven. “Misschien wel mijn mooiste goal ooit. Daar ben ik heel trots op.”

Die tweede treffer bezorgde de Israëliërs op dat moment een voorsprong, maar de ploeg bleek uiteindelijk niet bestand tegen de druk van de Duitsers. “Dat is natuurlijk jammer, maar alles ligt nog open in de poule”, weet Acolatse, die zich overigens een paar minuten voor tijd moest staken toen hij uit voorzorg werd gewisseld met een pijnlijke lies. Slavia Praag en Bayer Leverkusen leiden de dans met drie punten, waarachter het Franse Nice en Hapoel Beer Sheva volgen met ieder drie. “In de resterende drie rondes kan dus nog alles gebeuren. Wij hebben in ieder geval volop hoop dat we nog meer mooie dingen kunnen laten zien. Het is door onze krappe selectie lastig om vol te houden met ons drukke programma, maar dit neemt alvast niemand ons meer af.”

Acolatse had er op vrijdagochtend een flinke taak aan om te reageren op alle reacties die hij kreeg na zijn indrukwekkende optreden. “Mijn telefoon was ontploft, haha. Ik heb enorm veel berichtjes gekregen van vrienden, familie en fans. Dat is waar je het allemaal voor doet, dus wat dat betreft ben ik ontzettend tevreden. Ik vind het ook leuk dat ik nu veel reacties uit Nederland krijg.” Acolatse speelde in de jeugd bij Ajax en liep de huidige Leverkusen-trainer Peter Bosz toen net mis. “Hij kwam net in de ArenA toen ik naar België vertrok. Ik ken hem dus niet goed en heb hem na afloop van de wedstrijd ook niet even kunnen spreken.”



Que golazo de Elton Acolatse para Hapoel Be’er Sheva ???? pic.twitter.com/ruoFK372im — Marca Zonal ???? (@Marca_Zonal) November 5, 2020

Wel had hij een gebroederlijke ontmoeting met Daley Sinkgraven, die namens de Duitsers negentig minutene op de bank zat. Acolatse speelde samen met de linksback bij Jong Ajax en bij Oranje Onder-17. “Ik ben gelijk na afloop gelijk naar hem toe gegaan en hij was heel blij voor me. ‘Wat was jij nou allemaal aan het doen dan?’ riep hij en hij feliciteerde me met mijn goals. Helaas moest ik hem feliciteren met de punten, maar het was super leuk om hem weer even te zien. Uiteindelijk hebben we van shirtje geruild en ik hoop dat we tijdens de return allebei op het veld staan. Wij gaan in de resterende duels alles geven om bij de beste twee te komen en hebben nu gezien dat we goed mee kunnen in de poule, dus dat worden mooie wedstrijden.”

Acolatse heeft bij Hapoel getekend om zichzelf in de kijker te spelen bij grotere clubs en concludeert nuchter dat dat tot nu toe aardig lukt. “In het voetbal kan het dan snel gaan, maar ik weet niet of er al interesse in mij is getoond. Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer. Het seizoen is pas net begonnen en ik heb het heel goed naar mijn zin bij deze club. Alleen in de competitie zijn we door vermoeidheid niet heel goed begonnen, maar Hapoel hoort gewoon mee te doen om de titel. Dat is het hoofddoel voor dit seizoen en de Europa League is een heel mooi extraatje. Ik kwam hier heen in de hoop om misschien één toffe tegenstander te treffen in de voorronde en nu zitten we in een poule met Slavia Praag, Nice en Leverkusen. Dat zijn allemaal supermooie teams en wij doen lekker mee.”

De Nederlander tekende voor vier van de vijf Israëlische treffers en verbaast daarmee zichzelf. “Deze wedstrijden zijn voor mij een herinnering voor het leven. Wie had een maand geleden nou kunnen denken dat ik tweede zou staan op de topscorerslijst van de Europa League?” Yusuf Yazici was in de eerste drie groepsduels namens Lille al goed voor zes goals en daarna volgt een groep van zes spelers met vier treffers. “Ik sta nu dus op gelijke hoogte met een topspits als Paco Alcácer! Dat is toch een grote jongen en ik ben heel trots dat ik me op dat niveau kan meten. Ik heb nog minimaal drie wedstrijden om er nog een paar meer te maken, dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.”

Topscorers Europa League