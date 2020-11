Elia lijkt duidelijke boodschap mee te geven aan vertrekkende Van den Brom

FC Utrecht kent een behoorlijk onrustige voorbereiding op het thuisduel met Ajax van aanstaande zondag, nu trainer John van den Brom op het punt staat om de overstap te maken naar Racing Genk. Vleugelaanvaller Eljero Elia heeft de focus echter volledig liggen op wat hij zelf noemt 'de wedstrijd van het jaar' in De Galgenwaard.

"Dat is elk jaar zo voor de supporters en wij gaan dat ook zo beleven", verklaart Elia vrijdag tegenover FOX Sports. "Wij willen gewoon die wedstrijd winnen. Wij willen sowieso goedmaken wat er afgelopen zondag is gebeurd (4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo, red.). Toen hadden we gewoon een totale offday. We kunnen niet wachten tot de wedstrijd tegen Ajax begint." Elia verwacht niet dat het vertrek van Van den Brom voor al teveel onrust gaat zorgen binnen de selectie. "Ik denk niet dat de jongens daar veel last van hebben."

"Het is een keuze, een persoonlijke keuze", verwijst Elia naar het aanstaande vertrek van Van den Brom. "Je bent de hele voorbereiding bezig met de jongens en dan vroeg in het seizoen ga je weg. Dat is gewoon een keuze. FC Utrecht en Van den Brom hebben daar een keuze over gemaakt, wij hebben niet zoveel te zeggen. Wij moeten ons werk doen en er zondag staan tegen Ajax. 2020 is sowieso chaotisch, dus wat zou je nog meer kunnen afleiden?"

Elia gaat al langer mee en het vertrek van Van den Brom komt voor hem dan ook niet als een complete verrassing. "Het is voetbal, hè", verzucht de 33-jarige buitenspeler. "Ik heb het vaker meegemaakt, dus ja. Het is geen leuk moment, maar je moet door." Elia hoorde naar eigen zeggen woensdag voor het eerst over de interesse van Racing Genk in Van den Brom. "Eergisteren kreeg ik het door. Je krijgt dan te horen dat de trainer weggaat en dat ze rond zijn. Alles via de media, tja, je moet gewoon door." De routinier wil verder geen hard oordeel vellen. "Ik ben geen voorstander van het in de eerste seizoenshelft weggaan, maar het is een keuze. Utrecht en de trainer zijn het ermee eens, dus wie ben ik om daarover te judgen?", zo besluit Elia.