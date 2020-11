Gakpo en Zirkzee ondanks coronaperikelen in selectie Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi heeft de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de EK-kwalificatieduels met Jong Wit-Rusland (15 november) en Jong Portugal (18 november). Justin Bijlow, die afviel tijdens de definitieve schifting van het Nederlands elftal, heeft een uitnodiging ontvangen. Joshua Zirkzee en Cody Gakpo, die te maken hebben gehad met het coronavirus, zijn er ook gewoon bij. Gakpo moest in oktober nog afhaken vanwege het virus. De selectie van Van de Looi voor de aankomende interlands bestaat in totaal uit 23 spelers.

De KNVB legt op zijn website uit waarom Zirkzee en Gakpo zijn geselecteerd. "Na overleg met hun clubs is besloten om Joshua Zirkzee (Bayern München) en Cody Gakpo (PSV) op te nemen in de definitieve selectie van Jong Oranje. Beide spelers hebben te maken (gehad) met het coronavirus. Omdat Jong Oranje pas op woensdag 11 november verzamelt in Zeist is er op dit moment voldoende perspectief om beide spelers in de definitieve selectie op te nemen", zo luidt de uitleg vanuit Zeist.

Van de Looi heeft in zijn selectie ook plaats voor Sven Botman, dit seizoen één van de smaakmakers bij Lille OSC. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Perr Schuurs, die met Ajax midweeks wonnen van FC Midtjylland (1-2) in de Champions League, mogen zich eveneens melden bij Oranje. De onlangs met het coronavirus besmette Jordan Teze keerde al terug bij PSV en de verdediger is nu ook fit genoeg bevonden voor de aanstaande wedstrijden in de EK-kwalificatiecyclus.

Jong Oranje treedt op zondag 15 november in het Yanmar Stadion in Almere aan tegen Jong Wit-Rusland. Het eerste fluitsignaal klinkt om 14.30 uur. Drie dagen later, op woensdag 18 november, staat de ontmoeting met Jong Portugal op het programma in het Estádio Municipal de Portimão. De bal rolt dan vanaf 20.30 uur Nederlandse tijd. Jong Oranje bezet de eerste plaats in kwalificatiegroep G, met 24 punten uit acht duels. Jong Portugal volgt als nummer twee met achttien punten uit zeven kwalificatieduels.

De definitieve selectie:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Dani de Wit (AZ), Abdou Harroui (Sparta), Ludovit Reis (VfL Osnabrück)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig) en Kaj Sierhuis (Stade Reims).