Bankzitter van Ajax is vertwijfeld: ‘Ze verwachten iets dat ik niet kan bieden’

Edson Álvarez beleeft persoonlijk een moeizaam seizoen bij Ajax. De 23-jarige Mexicaan had in zijn eerste jaar in Amsterdam regelmatig een basisplaats onder trainer Erik ten Hag, maar zit nu meer op de bank dan hem lief is. Álvarez zegt tegenover Ajax Life dat hij de kritiek vanuit de buitenwereld vaak niet begrijpt.

Álvarez voelt in Nederland weinig waardering voor zijn spel. "Het komt bij Ajax regelmatig voor dat we winnen en ik tevreden van het veld stap en het gevoel heb dat ik uitstekend heb gespeeld", aldus de verdediger annex middenvelder. "Toch hoor ik vanuit de buitenwereld dan kritische geluiden. Daar heb ik dan wel moeite mee. Kennelijk verwachten mensen iets van me wat ik niet kan bieden. Gelukkig kan ik steeds beter met die kritiek omgaan. Zelfs Cristiano Ronaldo en Lionel Messi krijgen kritiek, waarom zou ik daar dan aan ontsnappen?"

Eerder dit jaar kreeg Álvarez op persoonlijk vlak te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Zijn vriendin en dochtertje moesten vertrekken uit Amsterdam, maar hijzelf moest achterblijven in Amsterdam. "De corona-uitbraak in maart was natuurlijk verschrikkelijk", zegt Álvarez, die vervolgens besloot om hard te gaan werken aan zijn fysieke gesteldheid. "De break die het virus veroorzaakte, kwam mij fysiek niet eens slecht uit."

Álvarez keerde dit seizoen topfit terug bij Ajax en had in de eerste vier Eredivisie-duels van dit seizoen ook een basisplaats. "Mijn zelfvertrouwen was terug, ik voelde me weer op mijn gemak. In een paar maanden tijd ben ik een stuk explosiever en sterker geworden. Mijn spel is intenser en ik kan me beter positioneren. Zo sta ik na een moeilijk jaar uiteindelijk waar ik hoopte te staan." De komst van Davy Klaassen naar Ajax deed de situatie van Álvarez doen veranderen: sindsdien moet de Mexicaan het stellen met korte invalbeurten en zit een basisplaats er niet meer in. Dinsdag kwam hij tegen FC Midtjylland (2-1 winst) als centrumverdediger binnen de lijnen op de plek van de tegenvallende Perr Schuurs.