Philipp Max krijgt na superstart bij PSV ultieme beloning vanuit Duitsland

Philipp Max is opgenomen in de definitieve selectie van Duitsland, zo is vrijdag wereldkundig gemaakt door bondscoach Joachim Löw. Het is de eerste keer dat de linksback van PSV een oproep krijgt voor die Mannschaft. Max mag zich voorbereiden op de vriendschappelijke interland tegen Tsjechië (11 november) en de Nations League-duels met Oekraïne (14 november) en Spanje (17 november). Ook Robin Gosens mag zich wederom melden bij Löw.

Max is al vanaf het begin van het seizoen één van de meest opvallende spelers bij PSV, dat de vleugelverdediger afgelopen zomer overnam van FC Augsburg. De Duitser in Nederlandse dienst staat na elf wedstrijden op één doelpunt en zes assists voor de formatie van trainer Roger Schmidt. De uitnodiging vanuit Duitsland volgt een dag na de smadelijke 4-1 nederlaag van PSV tegen PAOK Saloniki in de groepsfase van de Europa League.

De Duitse benadrukt vrijdagochtend in het persbericht omtrent de definitieve selectie overigens dat Manuel Neuer, Matthias Ginter, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leroy Sané and Timo Werner alleen beschikbaar zijn voor de duels in de Nations League met Oekraïne en Spanje.

Volledige selectie Duitsland:

Doel: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (Leeds United), Philipp Max (PSV), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Felix Uduokhai (FC Augsburg)

Middenveld: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Aanval: Serge Gnabry (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern München), Luca Waldschmidt (Benfica) en Timo Werner (Chelsea).