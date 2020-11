Senesi ontvangt dag na succesavond Feyenoord slecht nieuws uit vaderland

Marcos Senesi moet nog even wachten op zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië. De centrumverdediger van Feyenoord werd opgenomen in de voorlopige selectie van de tweevoudig wereldkampioen, maar hij overleefde de definitieve schifting niet. Bondscoach Lionel Scaloni heeft in zijn 25-koppige selectie wél plaats voor Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico.

Senesi kwam in beeld bij Scaloni vanwege zijn sterke optredens in het shirt van Feyenoord, met Uros Spajic als partner in het centrum van de verdediging. Desondanks kiest Scaloni in verdedigend opzicht voor andere namen bij Argentinië. Men is in voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met Paraguay (12 november) en Peru (17 november). De kwalificatiecyclus kende vorige maand een voortvarende start met overwinningen op Ecuador (1-0) en Bolivia (1-2).

Voor Senesi zat er donderdagavond een negatief tintje aan het Europa League-duel met CSKA Moskou. In de slotfase kopte de Argentijnse mandekker de bal namelijk op ongelukkige wijze in het eigen doel. Desondanks wist Feyenoord dankzij een sterke tweede helft met 3-1 te winnen van de Russische topclub. Dankzij de thuiszege staat het elftal van trainer Dick Advocaat na drie groepsduels op vier punten.

Volledige selectie Argentinië:

Doel: Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (FC Porto)

Verdediging: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (RC Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio)

Middenveld: Rodrigo de Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Peyeyra (Udinese), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Guido Rodríguez (Real Betis)

Aanval: Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Lucas Ocampos (Sevilla), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (VfB Stuttgart) en Lautaro Martínez (Internazionale).