Driessen keihard over 'circus Jol': 'Die doet het in z'n broek voor Martin'

Valentijn Driessen maakt in zijn nieuwe column voor De Telegraaf korte metten met Martin Jol. Volgens de journalist speelt de adviseur van ADO Den Haag een zeer kwalijke rol op de achtergrond bij de club, zonder daarbij enige verantwoordelijkheid te nemen. "Komt dat zien, kom dat zien, het paladijnencircus van Martin Jol is in de stad, in Den Haag bij ADO", zo opent Driessen zijn vernietigende column.

Het is al het hele seizoen onrustig bij ADO Den Haag, dat onder trainer Aleksandar Rankovic tot vier schamele punten in zeven Eredivisie-duels kwam. Deze week werd bekend dat Michele Santoni en Rick Hoogendorp, de assistenten van Rankovic, terug worden gezet naar het beloftenelftal. Driessen schrijft in zijn column dat Rankovic zijn assistenten niet meer vertrouwde, onder meer omdat die zouden lekken naar Jol.

Jol werd eind 2019 aangesteld als hoofd van het technisch hart bij ADO Den Haag. De voormalig trainer van Ajax heeft volgens de columnist in korte tijd 'een team met vazallen en slippendragers om zich heen verzameld binnen de club, daarbuiten en in de media'. "Van assistent-trainers Santoni en Hoogendorp tot performance & operational director youth Albert van der Dussen en chief-scout en data-analist Taco van den Velde en van enkele plaatselijke stukjesschrijvers, mensen van TV West en zelfs Voetbal International tot de onvermijdelijke schreeuwlelijk John van Zweden en directeur Mohammed Hamdi aan toe. Die laatste doet het in z’n broek voor Jol."

Rankovic kwam deze zomer volgens Driessen op voorspraak van Jol, die daar al snel spijt van kreeg. "Na Jols mislukte Engelse coup met Alan Pardew en een half dozijn miskopen, koos hij voor de onervaren Aleksandar Rankovic als nieuwe hoofdtrainer", schrijft Driessen. Pardew werd in januari aangesteld als trainer van ADO, maar vertrok na acht wedstrijden toen de Eredivisie stil kwam te liggen door corona. "Op Pardew had Jol weinig grip, maar de beginnende Rankovic, in december krijgt hij zijn diploma cursus coach betaald voetbal, zou zo in zijn web komen. Alleen distantieerde de trotse Serviër, bij zijn presentatie door Jol gekenmerkt als 'krijger', zich van de man die hem aanstelde. Snel kreeg Rankovic door dat de enige optie om te overleven was te dansen naar Jols pijpen. Voetbaltactisch en qua aankopen. Op papier mocht de Serviër meepraten in het technisch hart, gehoord werd hij niet."

‘Slechte band met Jol kan fataal worden ondanks vertrouwen spelers ADO’

Eerder maakte ook Hans Kraay junior al melding van de slechte onderlinge verhoudingen tussen Rankovic en Jol. Lees artikel

"Twee spelers kwamen op voorspraak van Rankovic", weet Driessen. "De rest van de buslading met ’versterkingen’ kwam uit alle windstreken, bleek jong, onervaren, niet Eredivisie-waardig, niet wedstrijdfit of geblesseerd. Ondanks ronkende persberichten. Vandaar koos Rankovic z’n eigen pad buiten Jol om. Intussen ziet Nederland met welk armoedig stelletje Rankovic ronddoolt door de Eredivisie. Wat hij ook probeert, op een enkele opleving na valt er nauwelijks een winnende formatie te formeren of een winnende tactiek te bedenken. Met handen en voeten gebonden aan gebrek aan kwaliteit en fitheid kreeg Rankovic via de band te horen dat Scheveningen (Jols geboorteplaats) vindt dat hij de verkeerde spelers opstelt, een onbegrijpelijke tactiek hanteert en zich doof houdt voor adviezen uit Jols entourage."

Richard Knopper is de enige assistent die Rankovic nog over heeft. "Uitgezonderd Knopper vertrouwt Rankovic niemand bij ADO", vervolgt Driessen. "Alles ligt zo in Scheveningen op tafel. Als rookgordijn zijn nu Santoni en Hoogendorp als Jols ogen en oren in de selectie van het eerste afgehaald. Oud-speler Virgilio Teixeira, trainer van Jong ADO, zou doorschuiven. Rankovic zit echter niet te wachten op de speler die in 1998 door Jol naar RKC werd gehaald en daar zes seizoenen onder hem speelde. De ambitieuze Teixeira, hij rekent in december evenals medecursist Rankovic op het diploma coach betaald voetbal, stak nooit onder stoelen of banken dolgraag de nieuwe hoofdtrainer te willen worden van ADO Den Haag."

Volgens Driessen zijn de dagen van Rankovic bij ADO geteld. "Het terugtreden van Santoni en Hoogendorp is een pyrrusoverwinning voor Rankovic. Het mes staat juist scherper op z’n keel. Wellicht kan hij zich zaterdag tegen FC Twente een slecht resultaat permitteren, maar zeperds na de interlandbreak tegen concurrent Sparta Rotterdam en sc Heerenveen zullen z’n einde betekenen. Dan is de weg vrij voor Teixeira om z'n droom te realiseren, terwijl ook Santoni en Van der Dussen in bezit zijn van het hoogste trainersdiploma om hoofdtrainer bij ADO te kunnen worden."

Tot slot komt Driessen nog eenmaal terug op de rol van Jol. "In dat geval is sowieso alles weer Jol wat de klok slaat bij ADO. Paradoxaal genoeg valt Rankovic alleen te redden als hij resultaat boekt met de kwalitatief arme, onsamenhangende selectie van mislukkingen, samengesteld door Jol. Hoewel dat Jol zwaar valt aan te rekenen, zal hij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. Na ex-directeur Manders, technisch manager Van As, trainers Groenendijk en Pardew schuift Jol nu Rankovic de schuld van ADO’s wanprestaties in de schoenen. Zelf blijft hij buiten schot als schuldige dankzij het paladijnencircus."