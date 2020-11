‘Viervoudig CL-winnaar lijkt met nieuw contract carrière af te sluiten bij Real’

Dani Carvajal lijkt zijn loopbaan af te gaan sluiten bij Real Madrid. Marca meldt namelijk vrijdag dat de rechtsbenige vleugelverdediger op het punt staat om een nieuw contract tot medio 2024 te ondertekenen bij de regerend kampioen uit Spanje. De huidige verbintenis van Carvajal, viervoudig winnaar van de Champions League, in Madrid loopt nog anderhalf jaar door.

De verwachting is dat de 28-jarige Carvajal op korte termijn zijn handtekening onder een nieuw contract bij Real zet. De rechtsback is normaal gesproken een vaste waarde in het elftal van trainer Zinédine Zidane, al kampt hij momenteel met een binnenbandblessure. De verwachting is echter dat de Spaanse flankspeler later deze maand terugkeert op het trainingsveld. In de tussentijd maakt Zidane gebruik van Lucas Vázquez op de rechtsbackpositie.

Na afloop van het nieuwe contract is Carvajal 32, waardoor het er alle schijn van heeft dat de 25-voudig international van Spanje het restant van zijn carrière doorbrengt bij Real. Hij kwam al op tienjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van de club en in 2010 volgde zijn debuut in de hoofdmacht. Tussendoor kwam Carvajal één seizoen uit voor Bayer Leverkusen.

Marca benadrukt vrijdag nog maar eens de betrouwbaarheid van Carvajal. Trainers Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Santiago Solari en Zidane hadden de laatste jaren een rotsvast vertrouwen in de rechtsback. Achraf Hakimi ging de concurrentiestrijd niet aan en ruilde Real afgelopen zomer in voor Internazionale. Op dit moment is de afgelopen seizoen aan Bayern München verhuurde Álvaro Odriozola de voornaamste concurrent van Carvajal, die erg populair is bij de aanhang van Real.