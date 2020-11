Dani Alves prijst Sergiño Dest en geeft ex-Ajacied goedbedoeld advies

Dani Alves heeft een belangrijk en simpel advies voor Barcelona-back Sergiño Dest. Volgens de 37-jarige Braziliaan doet Dest er goed aan om zoveel mogelijk ballen in te leveren bij aanvoerder Lionel Messi. Dani Alves is onder de indruk van de kwaliteiten van de ex-Ajacied en denkt dat hij een goede kans heeft om te slagen bij de Spaanse grootmacht.

Dani Alves had in zijn tijd in het Camp Nou een goede klik met Messi op de rechterflank. Dest opereert op vergelijkbare wijze onder trainer Ronald Koeman, al raakte de twintigjarige verdediger tot dusver niet direct betrokken bij een doelpunt in zijn eerste zes wedstrijden. Om het beste van zijn tijd bij Barça kan hij volgens Dani Alves de bal maar beter zoveel mogelijk naar Messi spelen: “Als ik Dest zou mogen adviseren, dan kan ik kort zijn: speel de bal naar Messi”, aldus de routinier tegenover RAC1. De 118-voudig Braziliaans international heeft Dest hoog zitten: “Hij beschikt over veel kwaliteit en heeft kans om te slagen bij Barça, maar ik houd niet van vergelijkingen. Ik werd vergeleken met Cafu... Het is zinloos.”

De huidige speler van São Paolo leverde als speler van Barcelona tussen 2008 en 2016 in 391 wedstrijden 101 assists af, terwijl hij 21 keer trefzeker was. Met zijn aanvallende speelstijl behoorde hij jarenlang tot de beste rechtsbacks ter wereld. Dest gaf in een interview in oktober nog aan dat Dani Alves zijn grote voorbeeld is. “Hij speelt op dezelfde positie en ik heb veel video’s van hem bekeken op YouTube, daar leerde ik veel van. Ik wil graag uitgroeien tot een vergelijkbare speler.”

De ervaren rechtspoot maakte in 2016 transfervrij de overstap van Barcelona naar Juventus. Sindsdien trok de club verschillende spelers aan op de rechtsbackpositie, maar geen van allen wist tot dusver te doen aan de hoge verwachtingen. “Ik heb mezelf aangeboden aan Barça om terug te keren”, reageert Dani Alves. “Ik ben naar Juventus gegaan om te bewijzen dat ik nog steeds een hoog niveau kon halen. Ik wilde terug naar Barcelona en ze hadden me nodig. Maar ze hadden niet genoeg ballen om toe te geven dat ze het fout hadden gedaan met mij.”

De verdediger vindt dat hij niet goed is behandeld door de clubleiding en vertrok met tegenzin. “Als ze me hadden behandeld zoals ik verdiende, dan had ik vandaag de dag misschien nog steds voor Barcelona gespeeld. Ik houd van die club. Ik denk dat Barcelona alleen maar bezig is met commerciële zaken, het kopen en verkopen van spelers. Als je dat doet dan verlies je je identiteit. Ik denk dat dat het probleem van Barcelona is.”