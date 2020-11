‘Mino Raiola sluit akkoord en bezorgt Real Madrid absolute droomtransfer’

Real Madrid lijkt de beste papieren te hebben om Erling Braut Haaland op termijn over te nemen van Borussia Dortmund. AS meldt vrijdag dat zaakwaarnemer Mino Raiola namens de Noorse spits de afspraak heeft gemaakt dat men in de zomer van 2022 meewerkt aan een transfer richting de Koninklijke. Het gaat om een mondeling akkoord tussen Raiola en de Dortmund-leiding, zo klinkt het.

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat Haaland voor een transfersom van 75 miljoen euro zou mogen vertrekken bij Dortmund na afloop van het seizoen 2021/22, al werd deze berichtgeving onlangs in BILD nog ontkracht door Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke. Desondanks is Real een belangrijke kandidaat om Haaland naar Spanje te halen. Watzke is volgens AS namelijk een bewonderaar van voorzitter Florentino Pérez, terwijl Raiola zeer goede contacten onderhoudt met algemeen directeur José Ángel Sánchez.

Dit interview met Erling Haaland is (vooral door de vragen) zóóóóóóóó ongemakkelijk... ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 4 november 2020

Haaland wordt naast Real ook nadrukkelijk gevolgd door Manchester United en Bayern München, zo melden verschillende buitenlandse media. De Spaanse kampioen hoopt te kunnen profiteren van de aanwezigheid van Martin Ödegaard, een goede vriend van Haaland. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat Real zich officieel meldt bij Dortmund voor de boomlange spits, die afgelopen woensdag tweemaal trefzeker was in het Champions League-duel met Club Brugge (0-3).

Het binnenhalen van Haaland is onderdeel van een langetermijnstrategie van de technische leiding van Real. De club wil volgend jaar zomer Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes) naar het Santiago Bernabéu te halen.