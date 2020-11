PSV gaat af in Europa: ‘Het was een soort verlaat Halloweenfeest’

PSV leed donderdag op pijnlijke wijze de tweede nederlaag in de groepsfase van de Europa League. Na een 0-1 voorsprong bij rust ging het tegen PAOK Saloniki in de tweede helft helemaal mis: 4-1. PSV begon de Europa League al met een thuisnederlaag (1-2) tegen Granada en won vorige week op de valreep met 2-1 van Omonia Nicosia. Over drie weken spelen de Eindhovenaren hun volgende groepsduel thuis tegen PAOK.

“In ongevaarlijke situaties maakten we onnodige fouten, waardoor we de goals tegen kregen", zei trainer Roger Schmidt in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “We hadden onze restverdediging niet goed op orde, terwijl dat normaal onze kracht is.” Schmidt wees naast het zwakke eigen spel ook de coronabesmettingen binnen de selectie als oorzaak van de nederlaag aan. "We hebben vandaag de prijs betaald voor de situatie van de laatste weken De spelers die net terug zijn gekeerd, zijn nog niet top. Als je een internationaal seizoen speelt, is dat een flinke uitdaging in onze situatie. Dat kun je niet doen met elf of twaalf fitte spelers.”

‘Griekse tragedie voor PSV’, zo luidt de kop van het wedstrijdverslag van De Telegraaf. “Sprookjes bestaan niet, Griekse tragedies wel. Dat weet PSV, nadat het na rust onvoorzien naar de slachtbank werd geleid door PAOK. De Eindhovenaren hadden voor zichzelf over enkele weken de rode loper kunnen uitrollen naar de knock-outfase van de Europa League. Dat wordt nu een pad vol hobbels.” Het verval van PSV op Griekse bodem verbaasde ook het dagblad. “Het kan toch niet zo zijn dat je na zo’n goede eerste helft en een kwartiertje rust, vervolgens zo in elkaar stort. Alsof de Griekse god Zeus het liet donderen.”

Ook het Algemeen Dagblad verbaasde zich over de manier waarop PSV het duel na rust volledig uit handen gaf. “Wie gisteravond na 45 minuten voetbal in Thessaloniki een 4-1 zege had voorspeld voor PAOK, was direct naar de oogarts of het gekkenhuis verwezen. Niet dat PSV nu zo geweldig speelde, maar de Eindhovenaren gaven een helft niks weg en leidden na een paar gevaarlijke momenten met 0-1. Twintig minuten na het bakje thee blies een Griekse storm het PSV-huis om alsof het zonder fundering was opgebouwd. Net als vorig jaar in de uitwedstrijden tegen bijvoorbeeld LASK Linz en Sporting Portugal verbleekte de ster van PSV op een bizarre manier.”

Trouw wijst erop dat het slechts één keer eerder in de geschiedenis gebeurde dat PSV in een Europese wedstrijd binnen twintig minuten maar liefst vier doelpunten tegen kreeg. “In 1955 overkwam de club dat tegen Rapid Wien (6-1). Gisteravond in Thessaloniki volgde een soortgelijke vernedering. Tussen de 47ste en 66ste minuut boog PAOK Saloniki de 0-1 ruststand om in een comfortabele 4-1. Daarmee leed het vernieuwde PSV van Roger Schmidt niet alleen internationaal gezichtsverlies. Het verloor een belangrijke slag in de strijd voor overwintering in Europa, iets waar de Eindhovenaren al jaren niet meer in slagen (…) Zo degelijk als PSV voor rust oogde, zo wanordelijk presenteerde het elftal zich na rust (…).”

“Tot enig herstel bleek het aangeslagen PSV niet meer in staat. Het kan zich in de resterende duels geen misstappen meer veroorloven om een nieuwe Europese ontgoocheling te voorkomen.” Bij de Volkskrant staat ‘PAOK speelt PSV na rust in twintig minuten aan flarden’ als kop boven het wedstrijdverslag. “Binnen twintig minuten heeft PSV donderdagavond een perfecte Europa League-avond zien verworden tot een soort verlaat Halloweenfeest. PAOK liep kort na rust schrikbarend snel weg van 0-1 naar 4-1, PSV in complete ontreddering achterlatend.”

“De ommekeer was extreem, want voor rust leek PSV de zaken volledig onder controle te hebben. Zo zonder de vurige fans en de recent vertrokken hoofdcoach oogden de spelers van de Griekse subtopper als een stel schoolkinderen dat zonder de toezichthouders besloot te spijbelen.” de Volkskrant zag vervolgens ‘een aaneenschakeling van fouten, tegendoelpunten, wissels en nog meer fouten en tegendoelpunten’. “PSV was als een langeafstandsschaatser die in ontspannen tred een strak, vlak schema volgt, maar plots verzuurt, verkrampt en uiteindelijk volledig gesloopt over de eindstreep glijdt. Was dit een mentale ineenstorting of een fysieke? Over die vragen mag Schmidt zich gaan buigen. PSV kent onmiskenbaar zware weken.”