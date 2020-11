Theo Janssen adviseert FC Utrecht: ‘Hij doet het daar al een tijd echt goed’

Het aanstaande vertrek van trainer John van den Brom van FC Utrecht naar het Belgische RC Genk komt als een verrassing. Met het ambitieuze Utrecht eindigde hij vorig seizoen als zesde in de Eredivisie, wat net niet genoeg was voor Europees voetbal. Dit seizoen wordt er vooralsnog wisselend gepresteerd, maar niemand zag zijn vertrek aankomen. “Als je voor het seizoen met z'n allen de ambitie uitspreekt om met Utrecht de top aan te gaan vallen, dan is het bijzonder dat hij zo snel vertrekt”, vindt ook Theo Janssen.

Janssen kwam in zijn actieve loopbaan korte tijd uit voor RC Genk. “Kijk, Utrecht is een subtopper in Nederland, terwijl Genk een Belgische topclub is. Ze spelen daar mee om de prijzen, al gaat het op en af”, vertelt Janssen in gesprek met de NOS. “En John heeft eerder goed gepresteerd bij Anderlecht en staat er goed op bij onze zuiderburen. Ik vind zijn overgang niet onlogisch.” De 54-jarige Van den Brom was tussen 2012 en 2014 trainer van Anderlecht, waarmee hij in 2013 kampioen werd.

“Het blijft moeilijk om continuïteit te krijgen in je organisatie. Dat is inherent aan deze bedrijfstak”, verzucht clubeigenaar Frans van Seumeren vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben blij dat ik een goede technisch directeur (Jordy Zuidam, red.) en algemeen directeur (Thijs van Es, red.) heb, die voor continuïteit kunnen zorgen, en ik hoop dat we ook een trainer kunnen vinden met wie we langere tijd door kunnen gaan. Dat RC Genk zich voor Van den Brom meldde, was voor ons een verrassing.”

“Maar in zo’n situatie, waarin iemand zich kan verbeteren, willen we als club geen grote belemmering neerleggen”, benadrukt Van Seumeren. Foeke Booy, in het verleden zowel speler als trainer bij Utrecht, denkt dat Wim Jonk een goede kandidaat zou zijn. "Ik zou bijna onze trainer Henk de Jong zeggen, maar dan schiet ik mijzelf in de voet”, benadrukt de technisch manager van SC Cambuur aan de NOS. “Van Jonk ben ik gecharmeerd. Met bescheiden middelen haalt hij het maximale uit Volendam. Dat is geen toeval.”

Booy en Janssen noemen afzonderlijk van elkaar de naam van de trainer van FC Volendam, dat dankzij een sterke reeks naar de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie is opgeklommen. “Je kan twee dingen doen”, zegt Janssen. “René Hake vanuit Jong Utrecht doorschuiven als tussenoplossing of iemand van buitenaf halen. Denk aan Henk Fraser of Wim Jonk. Jonk doet het al een tijd echt goed bij FC Volendam, met een speelwijze die ze ook bij Utrecht voor ogen hebben.”