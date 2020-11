Haps gaf zijn duidelijke mening aan Advocaat: ‘Hij was daar niet blij mee’

Feyenoord won donderdagavond knap van CSKA Moskou (3-1). De tactische omzetting van trainer Dick Advocaat om Ridgeciano Haps van de linksbackpositie door te schuiven naar de linksbuitenplaats pakte uitstekend uit voor de Rotterdammers, want Haps maakte vanaf daar de belangrijke openingstreffer. Toch was de vleugelspeler niet heel gelukkig toen hij van Advocaat hoorde dat hij door zou schuiven naar de aanval. Het leidde tot een interne discussie, zo verklaart Haps na afloop voor de camera's bij RTL 7.

Advocaat legde na de wedstrijd uit dat hij met Tyrell Malacia en Haps naar zijn mening twee potentiële linksbacks voor Oranje heeft. Om ze allebei te kunnen laten spelen, werd Haps doorgeschoven naar voren. “Ik heb twee linksbacks die beiden in het Nederlands elftal kunnen spelen: zowel Haps als Malacia", aldus Advocaat. "Dat meen ik echt. Die hebben echt de kwaliteiten ervoor. Haps deed het uitstekend als linksvoor met zijn snelheid, dreiging en handigheid. Hij is natuurlijk van origine een linksbuiten, maar heeft zich later meer toegelegd op de linksbackpositie.”

"Of ik nu linksbuiten blijf? Linksback is mijn nummer één positie", laat Haps aan duidelijkheid niets te wensen over. "Maar op dit moment heeft het team en de trainer me nodig op linksbuiten, dat doe ik ook gewoon honderd procent en met alle liefde." Toch heeft Haps aan Advocaat laten weten dat hij zich wil richten op de achterhoede. "Ik heb de trainer ook gisteren gesproken en aangegeven dat linksback echt mijn positie is. Eerst was hij daar niet zo blij mee. Wat er precies gezegd is, is tussen mij en de trainer, maar ik heb gewoon mijn mening erover gegeven. En daarop heeft hij geantwoord, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat ik linksbuiten ging spelen."

Haps gelooft dat hij als linksback verder kan komen dan als linksbuiten. "Als voetballer heb je ook ambitie, en ik weet dat ik op linksback beter uit de verf kom. Linksback is écht mijn positie. Maar wat ik zeg: ik kan ook linksbuiten spelen, dat is alleen maar mooi en goed dat ik daar kan spelen. Of dat met Oranje te maken heeft? Onder andere. Ik heb gisteren al een interview gegeven daarover", doelt Haps op zijn uitspraak dat zijn 'wedstrijden genoeg zeggen' over of hij klaar is voor Oranje. "Ik moet gewoon mijn best blijven doen bij Feyenoord, meer kan ik niet doen."

Jan Boskamp zag het interview van Haps in de studio bij RTL. De analist weet dat Advocaat korte metten heeft gemaakt met de wens van Haps. "Bij zoiets zal de trainer zeggen: 'Je gaat spelen waar ik zeg, anders ga je lekker op het bankje zitten.' Dat is niet zo moeilijk, of wel? Of denk je dat Dick iets anders gezegd heeft?", aldus Boskamp, die een ander voorbeeld van Advocaat aanhaalt. "Nicolai Jörgensen zei tegen PEC Zwolle dat hij niet graag op kunstgras speelde. Toen zei Dick: 'Ben je fit? Nou, dan speel je.' Zo simpel is dat. Ik vond de samenwerking met die twee (Malacia en Haps, red.) overigens wel uitstekend."