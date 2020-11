Meest besproken man van Feyenoord: ‘Het hartje en het brilletje zijn voor hem’

Orkun Kökcü is de meest besproken speler van Feyenoord na de overwinning op CSKA Moskou (3-1) in de Europa League. De middenvelder was bij alle doelpunten van Feyenoord betrokken: hij speelde een belangrijke rol in de voorbereiding van de 1-0 en de 3-0 en zorgde tussendoor met een diagonaal afstandsschot voor de 2-0. In de studio's van RTL7 en FOX Sports wordt het optreden van de negentienjarige Feyenoorder uitgelicht.

In de tweede helft liep Feyenoord volledig weg bij CSKA. De 1-0 werd gemaakt door Ridgeciano Haps, die de bal bij de tweede paal kon binnenglijden na een voorzet van Steven Berghuis. Laatstgenoemde was op op zijn beurt bediend met een fraaie pass van Kökcü. Vanbuiten het strafschopgebied plaatste Kökcü de bal vervolgens zelf in de verre bovenhoek, waarna Lutsharel Geertruida er 3-0 van maakte. Opnieuw was Kökcü de architect: hij vond Bryan Linssen, die Geertruida in stelling bracht om te scoren. Er zat een luchtje van buitenspel aan die treffer, maar door de afwezigheid van een videoscheidsrechter bleef het doelpunt staan.

"Hij is echt goed betrokken bij de 1-0 en de 3-0", merkt analist Arnold Bruggink op bij FOX Sports. "Hij pakte tweede ballen op een goede manier op. Ik vind dat hij daar veel actiever in moet zijn en daar zag je vanavond in ieder geval in de tweede helft iets van terug." Bruggink reageerde indirect op de kritiek die Kökcü de afgelopen maanden ontving. Hij zou er niet genoeg in slagen zijn stempel op wedstrijden te drukken, niet genoeg scoren (zijn laatste doelpunt dateerde van 22 december 2019, toen Feyenoord met 1-2 won van FC Utrecht) en zijn balbehandeling zou te traag zijn.

Een van de personen die dergelijke kritiek regelmatig uit, is Kenneth Perez. Hij geeft aan dat Kökcü ook donderdagavond tegen CSKA bij vlagen rijp was voor dezelfde kritiekpunten. "Voor het eerst in ik weet niet hoe lang liet Kökcü eindelijk iets zien. Hij was betrokken bij alle doelpunten", voegt de analist daaraan toe. Iemand anders die kritisch is op Kökcü is Willem van Hanegem: de clubicoon zei woensdag in het Algemeen Dagblad dat de middenvelder zou moeten opstaan als het spel niet soepel loopt, maar dat hij in plaats daarvan 'te vaak voor korte combinaties heel ver van het vijandelijke doel kiest en dan zijn eigen bal achterna loopt'. Als het aan Van Hanegem ligt, moet Kökcü 'bepalender worden, directer spelen, het tempo opschroeven'.

"Willem van Hanegem had kritiek op hem, en terecht. Als een man als Van Hanegem dit zegt, vind ik dat goed", reageert trainer Dick Advocaat na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports. "Daar kan hij wat mee doen. In potentie heeft hij erg veel." Het werd volgens de oefenmeester hoog tijd dat Kökcü weer eens tot scoren kwam. "Er moet meer van hem uitkomen, ook vandaag. Hij is volwassen genoeg om dat te begrijpen." Dat Kökcü de kritiek inderdaad begrijpt, blijkt uit zijn eigen wedstrijdinterview. "Ik heb wel vaak op mijn donder gekregen van de trainer", beaamt de jeugdexponent. "Hij heeft vaak gezegd dat ik meer moet schieten. Ik heb eindelijk gedaan wat hij zei. Het was veel te lang geleden dat ik scoorde."

Scorende Kökçü bevrijd: 'Maar kritiek doet me weinig''

Perez betwijfelt echter of Kökcü überhaupt vaak de gelegenheid krijgt om te schieten. Hij denkt dat de international van Turkije een te defensieve rol heeft bij Feyenoord. "Het is niet zo dat hij echt kansen heeft gemist", benadrukt Perez. "Wat mij betreft heeft hij in veel wedstrijden gewoon veel te ver van het vijandelijke doel gespeeld en kwam hij daardoor niet in de positie om te scoren. Ik wil hem zien als de creatieveling op nummer 10 die iedereen in stelling brengt." In de studio van RTL7 zegt Theo Janssen de kritiek op een gebrek aan scorend vermogen te herkennen uit zijn eigen carrière. Hij raadt Kökcü aan om zich er 'helemaal niet' druk om te maken.

"Ik heb zelf ook vaak die kritiek gekregen", vertelt Janssen. "Ik had een hele goede trap, maar ik vond het leuker om een steekpass te geven, om een assist te geven. Maar als je dan drie goals maakt ben je een leuke middenvelder, maar dat is niet genoeg. Als hij de stap wil gaan maken moet hij minimaal tien goals in een seizoen maken, anders komt hij niet hogerop. Het is goed dat hij daarnaar luistert. Er moet gewoon een knopje om en laten we hopen dat dat vanavond is gebeurd. Hij kan fantastisch voetballen, daar is iedereen het over eens." Kökcü geeft bij FOX Sports aan dat hij inderdaad de knop heeft omgezet en zich meer gaat richten op het afronden; bij RTL7 gaat hij specifiek in op de kritiek die hij de afgelopen weken ontving.

"Je voetbalt op het hoogste niveau en dan hoort kritiek erbij. Dat heb ik een plekje kunnen geven, ondanks dat ik nog jong ben. Ik probeer met veel mensen te praten om me heen en heb vertrouwen in mezelf gehouden. Er zijn altijd pieken en dalen. Laten we hopen dat dit weer een mooie piek is. Ik moet me afzonderen van het nare mediawereldje. Het hoort er allemaal bij", weet de jongeling. "Ik heb de afgelopen dagen mijn spel geanalyseerd met een aantal mensen om te kijken wat er beter moet en daaruit is gekomen dat ik meer op goal moet schieten. De momenten zijn er in de wedstrijden, maar dan speel ik te veel in de combinatie. Nu dacht ik dus: schieten. Ik ben niet te lief, maar ik wil te vaak combineren en moet zakelijker zijn voor het doel."

Voorafgaand aan zijn eigen doelpunt kreeg Kökcü de bal van Jens Toornstra. Hij draaide open op circa 25 meter van het doel, legde de bal goed neer en haalde met succes uit in de linkerhoek. Na zijn treffer beeldde Kökcü een brilletje en een hartje uit. Waarom? "Een van die gasten met wie ik samenwerk heeft een bril en we hadden het er vandaag over: als je scoort doe ik een hartje en een brilletje", lacht de uitblinker. "Deze is voor hem. We doen nog volop mee en dat is het belangrijkste van deze avond. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan om eindelijk een keer te overwinteren."