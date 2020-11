Ajax en Feyenoord schieten Nederland op UEFA-ranglijst langs concurrent

Nederland heeft in de derde Europese speelronde zijn grote concurrent België ingehaald op de coëfficiëntenranglijst. Feyenoord won donderdagavond knap van CSKA Moskou (3-1) en bezorgt Nederland daarmee de benodigde punten om van plek negen naar acht te stijgen. Dinsdag had Ajax met zijn overwinning bij FC Midtjylland (1-2) daar ook al aan bijgedragen. De achtste plaats bezette Nederland voor het laatst in 2014. De Eredivisie-clubs hebben een enorme inhaalslag gemaakt, want in 2017 sloot Nederland nog af als nummer dertien.

In totaal komt de score van Nederland door de twee zeges deze speelronde op 0,8 coëfficiëntenpunt. PSV en AZ gingen eerder op de donderdagavond onderuit tegen respectievelijk PAOK Saloniki (4-1) en Real Sociedad (1-0) en wisten dus geen punten te scoren. Nederland profiteert van de dramatische speelronde van België, dat zijn vier Europese deelnemers allemaal onderuit zag gaan.

Club Brugge was in de Champions League totaal niet opgewassen tegen Borussia Dortmund 0-3). Donderdag ging het in de Europa League niet veel beter voor de Belgische clubs. Standard Luik verloor in Polen van Lech Poznan (3-1), terwijl Royal Antwerp onderuit ging tegen tien spelers van LASK (0-1). AA Gent completeerde de verschrikkelijke Belgische avond door een 2-1 nederlaag op bezoek bij Rode Ster Belgrado (2-1).

De coëfficiëntenranglijst per 5 november 2020

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 43,549 (+0,6) 3/5 7. Rusland 37,549 (+0,666) 4/6 8. Nederland 34,600 (+0,8) 4/5 9. België 34,300 (+0) 4/5 10. Oostenrijk 33,425 (+0,8) 3/5 11. Schotland 30,325 (+0,2) 3/5 12. Oekraïne 29,900 (+0) 2/4 13. Turkije 29,700 (+0,8) 2/5

Nederland mag dan voor nu afgerekend hebben met België, ook Oostenrijk zit nog in het kielzog. Het Alpenland pakte net als Nederland 0,8 coëfficiëntenpunt, dankzij de Europa League-zege van Rapid Wien bij Dundalk (4-3) en de eerder genoemde overwinning van LASK bij Antwerp. Red Bull Salzburg ging in de Champions League wel onderuit tegen Bayern München (2-6), terwijl Wolfsberger AC donderdag verloor van Dinamo Zagreb (1-0).

Turkije is bezig aan een dramatisch Europees jaar, maar bracht daar afgelopen speelronde enige verandering in. Istanbul Basaksehir en Sivasspor hadden nog alles in hun poule verloren, maar wonnen nu allebei. Basaksehir deed dat door zeer verrassend Manchester United te verslaan (2-1); Sivasspor won in de Europa League van FK Qarabag (2-0).

Voorlopige conclusie

Het belangrijkste doel van Nederland is om in ieder geval in de top tien te blijven. Dan behoudt de kampioen van de Eredivisie honderd procent zeker direct toegang tot de groepsfase van de Champions League. Hoewel de Nederlandse clubs niet bezig zijn aan een overdreven geweldig jaar, zijn de prestaties van de Eredivisionisten waarschijnlijk ruimschoots goed genoeg om in de top tien te blijven. Het gevecht met België om plek acht zal dit seizoen nog voortduren.

Behaalde punten deze speelronde per land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Portugal +0,6 FC Porto +0,4 | Benfica +0,2 | Sporting Braga +0 Rusland +0,666 Lokomotiv Moskou +0,333 | Zenit +0,333 | Krasnodar +0 | CSKA Moskou +0 Nederland +0,8 Ajax +0,4 | PSV +0 | AZ +0 | Feyenoord +0,4 België +0 Club Brugge +0 | Standard Luik +0 | AA Gent +0 | Royal Antwerp +0 Oostenrijk +0,8 Red Bull Salzburg +0 | Rapid Wien +0,4 | LASK +0,4 | Wolfsberger +0 Schotland +0,2 Rangers +0,2 | Celtic +0 Oekraïne +0 Shakhtar Donetsk +0 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0 Turkije +0,8 Istanbul Basaksehir +0,4 | Sivasspor +0,4

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS* 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

** COL staat voor Conference League, het 'derde toernooi' dat in 2021/22 begint.