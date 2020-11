Arsenal blijft zonder puntenverlies; Yusuf Yazici slacht AC Milan af

Arsenal heeft ook de derde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League omgezet in een overwinning. Na zeges op Rapid Wien (1-2) en Dundalk (3-0) waren the Gunners donderdagavond ook te sterk voor Molde FK, de enige ploeg die tot dusver ook zonder puntenverlies was: 4-1. In een andere poule, Groep H, ging AC Milan verrassenderwijs met 0-3 onderuit tegen Lille OSC. In die poule gaat Lille aan kop met zeven punten en staat Milan tweede met zes punten. Milan leed de eerste nederlaag in 242 dagen.

Arsenal - Molde FK 4-1

Molde was in de vorige wedstrijden te sterk voor Dundalk (1-2) en Rapid Wien (1-0), maar zelfs de meest optimistische fan zal niet hebben gerekend op een stunt tegen Arsenal. Toch kwamen de bezoekers halverwege de eerste helft op voorsprong: Martin Ellingsen kreeg de ruimte om op te stomen op de helft van Arsenal, vuurde vanaf circa 25 meter een laag schot af en vond de linkerhoek: 0-1. Het doelpunt was tegen de verhoudingen in, daar Arsenal sterker begon aan de wedstrijd en via Eddie Nketiah al bijna op voorsprong was gekomen na vijf minuten.

Twee minuten voor de pauze werd een gelijkmaker van Nketiah afgekeurd omdat Joe Willock buitenspel stond op het moment van de beslissende pass; mogelijk was de arbitrage van mening dat hij het spel beïnvloedde, want Nketiah stond zelf niet buitenspel. In de blessuretijd van het eerste bedrijf kwam Arsenal alsnog langszij. In de counter stoomde Granit Xhaka op en vond hij vond hij Nketiah, die de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied bij Willock bracht. Toen de aanvaller de bal wilde binnenwerken, deed verdediger Kristoffer Haugen dat onbedoeld voor hem: 1-1.

Na de pauze completeerde Arsenal de comeback. Met een eigen doelpunt zorgde Sheriff Sinyan voor de 2-1, want de invaller werkte de bal in het eigen net na een voorzet van Willock. Na de twee eigen doelpunten scoorde Arsenal ook op eigen kracht: de 3-1 kwam op naam van Nicolas Pépé, die aan de rand van het strafschopgebied de linkerhoek uitzocht na voorbereidend werk van Xhaka. Enkele minuten voor het einde van de wedstrijd bepaalde Willock de eindstand van dichtbij op 4-1, nadat hij door een splijtende pass van Pépé de ruimte had in het strafschopgebied.

AC Milan - Lille OSC 0-3

Vroeg in de wedstrijd kreeg Theo Hernández namens AC Milan een goede schietkans, die door een goed blok van Sven Botman onschadelijk werd gemaakt. Aan de overzijde kreeg Lille een vrij goedkope penalty, toen Yusuf Yazici licht in de rug werd geduwd door Alessio Romagnoli. Daarna zag Milan-spits Zlatan Ibrahimovic een goed genomen vrije trap knap gepakt worden door Mike Maignan, terwijl ook de doorgebroken Hernández even later strandde op de goalie van Lille.

Een blunder van doelman Gianluigi Donnarumma van Milan lag eraan ten grondslag dat Lille in de tweede helft zijn voorsprong vergrootte. Het schot van Yazici van een meter of achttien leek makkelijk houdbaar, maar Donnarumma liet de bal schieten: 0-2. Drie minuten later gooide de Turkse middenvelder het duel in het slot. Jonathan David stormde af op het doel van Milan en legde de bal breed op Yazici, die ijzig kalm de verre hoek vond: 0-3. Invaller Ante Rebic probeerde het nog voor de Italianen uit een moeilijke hoek, maar opnieuw was Maignan een sta-in-de-weg. Ook Rafael Leão zag een grote kans op de aansluitingstreffer stranden, doordat zijn volley van dichtbij het doel niet kon vinden.