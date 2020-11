Feyenoord overvleugelt CSKA Moskou en doet weer helemaal mee

Feyenoord heeft zichzelf donderdagavond een goede dienst bewezen in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat boekte de eerste zege in de poule, door met 3-1 van CSKA Moskou te winnen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft; Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida kwamen tot scoren tegen de koploper van Rusland. Feyenoord heeft vier punten en doet weer helemaal mee in Groep K; de Rotterdammers delen de tweede plek met Wolfsberger AC, dat donderdag met 1-0 verloor bij koploper Dinamo Zagreb (vijf punten).

Het was voorafgaand aan de wedstrijd vooral de vraag wie de spitspositie zou bekleden bij Feyenoord. Zondag was Nouafal Bannis de vervanger van de geblesseerde spitsen Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník, maar ondanks het winnende doelpunt van de tiener (2-3) viel de keuze ditmaal op Bryan Linssen. Het tempo lag laag in de openingsfase. Beide ploegen kwamen met enkele speldenprikjes; namens Feyenoord probeerde Mark Diemers het van afstand, maar Igor Akinfeev pareerde zijn inzet. Orkun Kökcü schoot kort daarvoor over het doel.

Voor CSKA, dat aantrad met de van sc Heerenveen overgekomen Chidera Ejuke, kwamen ongevaarlijke doelpogingen van Arnór Sigurdsson en Nikola Vlasic. In het slot van de eerste helft meldden beide ploegen zich opnieuw, ditmaal wat serieuzer. Akinfeev had de bal klemvast na een schietkans voor Berghuis, terwijl Justin Bijlow goed ingreep toen Ejuke zijn doel onder vuur nam. In de blessuretijd van het eerste bedrijf betrad Feyenoord het vijandelijke strafschopgebied en gaf Ridgeciano Haps een goede pass op Berghuis, wiens schot voor de doellijn werd weggehaald door Hördur Magnússon.

In de tweede helft liep Feyenoord volledig weg bij CSKA. De 1-0 kwam van Haps, die de bal bij de tweede paal kon binnenglijden na een voorzet van Steven Berghuis, die op zijn beurt werd bediend met een fraaie pass van Kökcü. Laatstgenoemde zorgde vervolgens zelf voor de 2-0 met een diagonaal afstandsschot in de linkerbovenhoek, waarna Geertruida er 3-0 van maakte. Opnieuw was Kökcü de architect: hij vond Bryan Linssen, die Geertruida in stelling bracht om te scoren. Linssen leek buitenspel te staan, maar door de afwezigheid van een videoscheidsrechter bleef het doelpunt staan. CSKA deed iets terug doordat Marcos Senesi de bal onbedoeld achter Bijlow kopte, maar dichter bij kwamen de bezoekers niet; Linssen zag nog een goal afgekeurd worden wegens buitenspel.