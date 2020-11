Mourinho zorgt weer voor hilariteit: ‘Dit is een memeaccount, ik zweer het’

José Mourinho heeft de lachers weer op zijn hand gekregen met een nieuwe post op Instagram. Na de 1-3 zege van Tottenham Hotspur op Ludogorets in de Europa League plaatst de trainer een foto van zichzelf op een bank: Mourinho eet achteloos wat chips en lijkt wel tevreden met de avond. "Wanneer je wint, maar niet bijzonder goed speelt", schrijft hij bij de foto. Reacties onder het bericht variëren van 'dit is een memeaccount, ik zweer het' tot 'de komst van Mourinho op Instagram is het beste wat in 2020 is gebeurd'.

Met zijn Instagram-account zorgt Mourinho al enkele weken voor hilariteit en gefronste wenkbrauwen. Een week geleden plaatste hij een foto van zichzelf in de spelersbus van Tottenham na de 2-1 nederlaag bij Royal Antwerp in de Europa League. "Slechte optredens verdienen slechte resultaten", schreef hij daarbij. "Hoop dat iedereen in de bus net zo ontdaan is als ik. Morgen 11.00 uur training." De post leidde tot kritiek van oud-spelers Darren Bent en Martin Keown, die niet vonden dat Mourinho zijn spelers via sociale media moet bekritiseren, maar dat was volgens Mourinho niet zijn intentie.

"Nee, dat was niet het doel", verklaarde de Portugees in een interview met Sky Sports. "Ik ben van nature geen Instagram-man. Mijn sponsors vroegen me om ermee te beginnen. Ze waren er niet blij mee dat ik er een paar jaar geleden mee stopte, want we hadden miljoenen volgers. Of mijn spelers mijn account volgen en de berichten lezen? Ik heb geen idee. Ik denk dat de diversiteit van posts het leuk maakt. Het is best grappig dat mensen het account om die reden willen volgen. Dat mag."