‘Koeman deelt mokerslag uit door opnieuw geen speelminuten te gunnen’

De dagen van Junior Firpo bij Barcelona lijken geteld, zo meldt Sport. Volgens de Spaanse krant had de 24-jarige linksback woensdag tegen Dynamo Kiev (2-1 winst) goede hoop op een basisplaats, maar trainer Ronald Koeman liet hem zelfs niet invallen. "Een mokerslag voor Junior Firpo", zo schrijft de sportkrant uit Barcelona.

De wedstrijd tegen Dynamo werd voor de Dominicaans-Spaanse verdediger 'een nieuwe en dit keer onverwachte' teleurstelling. Firpo had gezien de situatie van zijn concurrent Jordi Alba gerekend op minimaal wat speelminuten. Alba keerde op 24 oktober terug van een spierblessure en stond vervolgens binnen elf dagen vier keer aan de aftrap van een wedstrijd. Firpo had volgens Sport het gevoel dat Alba rust zou krijgen tegen Dynamo, maar Koeman liet de ervaren linksback de hele wedstrijd staan.

Extra zuur was voor Firpo dat hij ook tijdens de afwezigheid van Alba niet op het vertrouwen van Koeman kon rekenen. De ex-bondscoach van Oranje koos in die periode voor Sergiño Dest, van nature een rechtsback, als linkerverdediger. Ook Sergi Roberto, van origine een middenvelder, staat nog boven Firpo in de pikorde. "Iedereen heeft de kans gekregen van Koeman, behalve Firpo", stelt Sport.

Het lijkt erop dat Firpo, die onder Koeman in totaal tot 31 speelminuten is gekomen, in de winterstop gaat vertrekken. Barcelona wil de vleugelverdediger het liefst verkopen, al behoort een verhuurperiode ook tot de opties. Ook in de zomerstop werd al geprobeerd om Firpo van de hand te doen, maar toen vond een transfer uiteindelijk geen doorgang.