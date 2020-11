Bayer Leverkusen komt wonderdoelpunt van voormalig Ajacied te boven

Bayer Leverkusen heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz had het op bezoek bij Hapoel Beer Sheva lastig, maar knokte zich naar een knappe 2-4 overwinning. Elton Acolatse gaf tegen Leverkusen zijn visitekaartje af. De voormalig aanvaller van Ajax maakte twee doelpunten, waarvan vooral zijn tweede van grote klasse was.

Al in de zesde minuut zette de Florian Wirtz met een geslepen lobpass ploeggenoot Leon Bailey vrij voor doelman Ohad Levita. De spits had geluk dat zijn harde schot via het lichaam van Levita het doel in rolde: 0-1. Hapoel had slechts vijf minuten nodig om weer terug te komen. Elton Acolatse dribbelde aan de linkerkant het zestienmetergebied binnen en vond met een droge knal de verre hoek: 1-1.

Het mooiste doelpunt van de avond volgde een klein kwartier later. Acolatse nam de bal schitterend met zijn hak mee en snel daarmee direct langs verdediger Aleksandar Dragovic. Eenmaal aangekomen in de zestien kapte Acolatse ook nog Jonathan Tah én doelman Lukas Hradecky uit, om zijn schitterende actie met een intikker te beklinken: 2-1. Leverkusen kwam op slag van rust terug, toen verdediger Or Dadya de bal zeer ongelukkig in eigen doel kopte na een hoekschop van de Duitsers: 2-2.

Leverkusen ging in de tweede helft vol op jacht naar de winst en slaagde daar ook in. Een kwartier voor tijd schepte Kerem Demirbay de bal vanaf links de zestien in, waarna Bailey met het hoofd profiteerde van de te snel uitgekomen doelman Levita: 2-3. Twee minuten voor tijd bereikte Moussa Diaby de achterlijn van Hapoel, waarna hij de bal op de zestien teruglegde tot bij Wirtz. De zeventienjarige middenvelder vond met een geplaatst schot het doel: 2-4.