AZ wordt overklast en komt weg met minimale nederlaag in Spanje

Na zeges op Napoli en Rijeka heeft AZ voor het eerst puntenverlies geleden in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders verweerden zich donderdagavond kranig tegen Real Sociedad, maar gingen met 1-0 onderuit. De koploper van Spanje overklaste AZ met name in het eerste uur en had met veel grotere cijfers kunnen winnen, maar doelman Marco Bizot blonk uit bij de bezoekers. In dezelfde poule won Napoli met 1-2 bij Rijeka, waardoor er drie koplopers zijn met zes punten: Napoli, AZ en Real Sociedad.

AZ moest liefst vijftien schoten van Real Sociedad toestaan in de eerste 45 minuten, het hoogste aantal geïncasseerde schoten in een eerste helft sinds de competitiewedstrijd tegen PSV in augustus 2017 (achttien). Er zaten genoeg goede kansen tussen en het mocht daarom een klein wonder heten dat er niet werd gescoord in de eerste helft. Bizot bleek een sta-in-de-weg voor Real Sociedad. Na zeventien minuten stond de doelman oog in oog met Portu; hij pareerde de inzet van de buitenspeler met de voet. Een minuut later kopte David Silva rakelings naast vanaf een meter of elf.

De storm ging vervolgens niet ligge. Na een halfuur bracht Nacho Monreal de bal vanaf de linkerflank het strafschopgebied in en Alexander Isak kon de bal niet binnenglijden, omdat het leer werd geschampt door Portu. Kort daarna stond Monreal zelf helemaal vrij bij de tweede paal nadat een corner van Mikel Oyarzabal werd doorgekopt, maar de linksback kopte in het zijnet. Het enige wat AZ er tegenover stelde in de eerste helft was een speldenprikje van Owen Wijndal. Onder druk leverde de linksback een zwak schot af, dat geen problemen opleverde voor keeper Miguel Ángel Moyà.

Ook na de pauze bleven de kansen zich opstapelen voor Real Sociedad. Bizot moest zich strekken om een schot van Oyarzabal onder de lat weg te houden, Modibo Sagnan kopte voorlangs uit een corner en Oyarzabal stiftte over het doel, alvorens het verweer van AZ gebroken werd. David Silva mocht opstomen op de helft van de Alkmaarders en vond Monreal, die Portu bij de tweede paal bediende. Van dichtbij kon zelfs Bizot niets uitrichten: 1-0. De doelman pareerde kort daarna wel weer een inzet van Isak met de voet. AZ kreeg één grote kans op de gelijkmaker: na een verre ingooi van Teun Koopmeiners werkte Real Sociedad de bal niet goed weg, waarna Zakaria Aboukhlal van dichtbij hoog over schoot uit de draai. Diep in de blessuretijd kreeg AZ nog een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied. Bizot ging mee naar voren, maar de voorzet leverde geen serieuze kans op.