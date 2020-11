PSV geeft wedstrijd in twintig dramatische minuten volledig weg

PSV is donderdagavond hard onderuit gegaan op bezoek bij PAOK Saloniki. Het duel in de groepsfase van de Europa League begon nog goed voor de ploeg van trainer Roger Schmidt, omdat Eran Zahavi de Eindhovenaren in de eerste helft met een penalty op voorsprong zette. Na rust kreeg PSV in een tijdbestek van twintig minuten liefst vier goals om de oren: 4-1. Het was voor de tweede keer ooit dat PSV in Europees verband zoveel tegengoals in twintig minuten tegen kreeg; voor het laatst in de allereerste Europese wedstrijd van de club in 1955 tegen Rapid Wien (6-1).

Beide ploegen kwamen in Thessaloniki moeizaam op gang. PSV had het meest de bal, zonder daar direct heel gevaarlijk mee te worden. In de twintigste minuut werd Donyell Malen met een schitterende hakbal plots vrijgespeeld. De spits van PSV dribbelde de zestien in en werd neergehaald door Stefan Schwab. Eran Zahavi schoot de daaropvolgende penalty dwars door het midden: 0-1. De Israëlische spits had de voorsprong op slag van rust moeten vergroten, maar schoot de bal oog in oog met doelman Zivko Zivkovic op laatstgenoemde.

Zo ging PSV met een goed gevoel rusten, daar PAOK geen enkele keer gevaarlijk was geworden in de eerste helft. Na rust kwam daar al snel verandering in. Ibrahim Sangaré kopte de bal na een vrije trap van de Grieken terug het veld in. Op de rand van de zestien kwam die terecht bij Schwab, die ineens raak schoot: 1-1. Direct daarna bracht doelman Yvon Mvogo zijn verdediger Olivier Boscagli in de problemen met een gevaarlijke pass door het midden, al liep dat nog goed af voor PSV.

Balverlies in de opbouw van rechtsback Ryan Thomas werd de Eindhovenaren wél fataal. PAOK bracht de bal vanaf hun linkerflank snel in de zestien tot bij rechtsvoor Zivkovic, die met zijn verwoestende linker scoorde: 2-1. Twee minuten later moest PSV de volgende tegentreffer al incasseren. Christos Tzolis mocht vanaf het middenveld doorlopen tot aan de rand van de zestien, en vlamde de bal hard in de rechterhoek: 3-1. Even later volgde uit een counter van PAOK de 1-4. Zivkovic profiteerde ervan dat linksback Philipp Max naar voren was gelopen en kapte vanaf rechts naar binnen, om met links kiezelhard de rechterhoek te vinden: 4-1.