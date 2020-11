Harry Kane grijpt driehonderdste wedstrijd aan voor bijzondere prestatie

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond geen fout gemaakt in Groep J van de Europa League. Het team van José Mourinho verloor vorige week nog van Royal Antwerp (2-1), maar won ditmaal met 1-3 van het nog puntloze Ludogorets. Harry Kane opende de score en staat nu op tweehonderd doelpunten voor Tottenham in driehonderd officiële wedstrijden. Steven Bergwijn kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen bij Tottenham als vervanger van Gareth Bale.

Kane had slechts twaalf minuten nodig om zijn mijlpaal te bereiken. De spits mocht zich ongestoord bewegen in het strafschopgebied na een corner van Lucas Moura en kopte van dichtbij raak: 0-1. Bij de 0-2 waren de rollen omgedraaid: Kane bereidde het doelpunt van Lucas voor. Na 32 minuten spelen ontving Kane de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied van Gareth Bale. Hij speelde het leer direct door naar Lucas, die op de juiste plaats stond om de marge voor Tottenham te verdubbelen.

Het was een logische tussenstand, want Tottenham domineerde in de eerste helft. Het team van Mourinho speelde aanzienlijk beter dan vorige week, toen Royal Antwerp te sterk was. Ludogorets had veel tijd nodig om in de wedstrijd te komen, maar kwam er enkele keren wel dreigend uit. Kort na de pauze kwam Ludogorets terug in de wedstrijd. Het was een fortuinlijk doelpunt: een inzet van Bernhard Tekpetey, die als vervanger van Elvis Manu binnen de lijnen kwam in de tweede helft, werd van richting veranderd door Tottenham Hotspur, waarna Claudiu Keseru de bal van dichtbij kon binnenwerken.

Het duurde echter niet lang voordat Tottenham de marge weer uitbreidde naar twee doelpunten. De bezoekers combineerden kinderlijk eenvoudig richting het vijandelijke doel en Giovani Lo Celso fungeerde als eindstation van de aanval, na een scherpe pass van invaller Heung-Min Son: 1-3. Vlak na het doelpunt maakte Bergwijn zijn entree en enkele seconden later kwam hij bijna tot scoren, maar zijn schot rolde naast het doel.