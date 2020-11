Advocaat valt terug op keuze die hij op 8 maart voor het laatst maakte

De opstelling van Feyenoord voor de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou van donderdagavond is bekend. De meeste aandacht ging vooraf uit naar de spitspositie, die tegen CSKA wordt bezet door Bryan Linssen. Het duel begint om 21.00 uur in De Kuip; Feyenoord heeft behoefte aan een overwinning, daar de ploeg na twee groepsduels pas één punt verzamelde.

Het lag voor de wedstrijd al in de lijn der verwachting dat Naoufal Bannis zijn basisplaats zou kwijtraken. De spits bezorgde Feyenoord weliswaar een zege op FC Emmen (2-3), maar Advocaat zei eerder deze week te betwijfelen of de jongeling het fysiek aankan om twee keer in korte tijd te spelen. Op de persconferentie van woensdag noemde hij Dylan Vente, Bryan Linssen, Bannis en 'eventueel Luciano Narsingh' als opties voor de spitspositie.

Feyenoord bereidt zich voor op duel met CSKA: 'Winnen om nog mee te doen'

Justin Bijlow, João Carlos Teixeira en Steven Berghuis en zijn beschikbaar; de keeper en de middenvelder ontbraken tegen Emmen door blessureleed, terwijl Berghuis in de eerste helft geblesseerd uitviel. Bijlow neemt de plek onder de lat over van Nick Marsman, terwijl Berghuis een basisplaats heeft in de voorhoede. Teixeira zit echter op de bank: het middenveld bestaat uit Mark Diemers, Orkun Kökcü en Jens Toornstra.

Het lijkt erop dat Ridgeciano Haps als linksbuiten speelt, een positie die hij voor het laatst bekleedde in de competitiewedstrijd tegen Willem II (2-0 zege) van 8 maart. Zodoende zit Luciano Narsingh op de bank. Hij werd dit seizoen meermaals ingezet op de linkerflank, maar Advocaat geeft ditmaal het vertrouwen aan Haps. Bij CSKA staat Chidera Ejuke, afgelopen zomer overgekomen van sc Heerenveen, in de basis.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Kökcü, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps

Opstelling CSKA Moskou: Akinfeev; Fernandes, Diveev, Magnusson, Zainutdinov; Oblyakov, Maradishvili; Kuchaev, Vlasic, Ejuke; Sigurdsson