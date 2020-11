‘Supporters van Feyenoord bekogelen agenten met zwaar vuurwerk’

Supporters van Feyenoord hebben donderdagavond in het centrum van Rotterdam zwaar vuurwerk afgestoken in de richting van politieagenten, meldt de politie Rotterdam. Een woordvoerder van de politie spreekt tegenover RTV Rijnmond van een 'onrustige' situatie. De supporters verzamelen zich in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen CSKA Moskou.

Eerder op de avond werd door supporters van Feyenoord ook vuurwerk afgestoken bij het Bilderberg Parkhotel, waar de selectie van Dick Advocaat verblijft. Die actie was een steunbetuiging aan Feyenoord in de uren oorafgaand aan de cruciale groepswedstrijd in de Europa League. Daarna liepen de supporters door de stad, waar ze doorgingen met het afsteken van vuurwerk.

Volgens RTV Rijnmond werd het vuurwerk afgestoken in de richting van agenten, die massaal op de been zijn in Rotterdam. "Supporters van Feyenoord zorgen voor onrust in de binnenstad van Rotterdam", schrijft de politie op Twitter. "Ze bekogelen agenten met zwaar vuurwerk. Uiteraard treden we op en stellen grenzen." Het duel tussen Feyenoord en CSKA begint donderdagavond om 21.00 uur.

Hofplein Rotterdam! #Feyenoord #feycsk #EuropaLeague #hofplein #pyro @FeyenoordLoyals @voetbalflitsen @feyenoordcasual @DennisVanEersel @keingeloelpod pic.twitter.com/etRyHHtaDo — Wilstradamus (@Wilbird010) November 5, 2020