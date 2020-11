Kenneth Perez verbaasd: ‘Ik ken hem van Ajax, ik zag totaal geen aanvoerder’

Kenneth Perez heeft weinig begrip voor de keuze van Roger Schmidt om donderdagavond een beroep te doen op Pablo Rosario in de Europa League-wedstrijd tussen PAOK Saloniki en PSV. De middenvelder is terug van een coronabesmetting en krijgt direct het vertrouwen van Schidt, wat ten koste gaat van de basisplaats van Adrian Fein. Rosario staat naast Ibrahim Sangaré als blok op het middenveld in de wedstrijd die om 18.55 uur begint.

Zodag deed Fein negentig minuten mee in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0) in de Eredivisie. De huurling van Bayern München maakte een goede indruk op Perez. De analist geeft aan 'totaal niet' te begrijpen waarom Schmidt terugvalt op Rosario. "Als je ziet dat er afgelopen weekend zó veel meer voetbal in de ploeg zat, en je zó veel meer toekwam aan aanvallen met Fein... Ik ken zijn gesteldheid niet, en ik weet niet of hij veel wedstrijden achter elkaar kan spelen. Maar ik begrijp er niets van dat hij terugvalt op Rosario", legt de Deen uit tijdens de voorbeschouwing bij FOX Sports.

Arnold Bruggink is iets beter te spreken over Rosario. Hij vindt dat de middenvelder 'de kritiek die hij vorig jaar kreeg wel enigszins heeft doen verstommen in de wedstrijden waarin hij gespeeld heeft'. De voormalig aanvaller stipt bovendien aan dat zowel Mark van Bommel als Schmidt ervoor koos om Rosario aanvoerder te maken. "Dat doen ze niet voor niets, Kenneth. Zowel Mark van Bommel als Roger Schmidt is ervan overtuigd dat hij een speler is die het ritme kan bepalen van een elftal. Ik ben het met je eens qua voetbal: ik zag Fein ook heel makkelijk voetballen tegen ADO. Maar dat is nu toch wel anders", doelt hij op de moeilijkheidsgraad van het affiche met PAOK.

"Ik ken Rosario uit de jeugd van Ajax", reageert Perez, die tussen 2011 en 2014 jeugdtrainer was op De Toekomst; Rosario speelde tussen 2010 en 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. "Ik zag totaal geen aanvoerder in hem. Hij is een heel aardige jongen, maar je moet daar ook voetballend echt klaar voor zijn. Je moet een elftal durven dragen. Dat is wel even iets anders." De 23-jarige Rosario gaf een jaar geleden toe dat het aanvoerderschap soms een last kan zijn, omdat er meer nadruk op komt te liggen als hij minder goed speelt. "Maar misschien vindt hij zich er nu beter voor geschikt", denkt Bruggink, die ook Donyell Malen oppert als mogelijke captain. "Je zoekt naar jongens die onomstreden zijn in een elftal. Ik denk dat Schmidt ook een trainer is die graag wil rouleren in een elftal. Als je Fein hebt zien spelen tegen ADO, kan ik me voorstellen dat je hem vaker wil zien spelen."

Opstelling PSV: Mvogo; Thomas, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Götze, Ihattaren; Malen, Zahavi.