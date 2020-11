Tamelijk absurde beelden van ‘drukzettende’ Messi gaan de wereld over

Lionel Messi kon woensdagavond tegen Dynamo Kiev (2-1 winst) zijn stempel niet echt drukken bij Barcelona. De 33-jarige stervoetballer wordt een dag later op internet achtervolgd door een exemplarisch filmpje uit de moeizaam gewonnen wedstrijd. Messi weigert ook maar enig verdedigend werk op te knappen en wandelt rustig over het veld.

Op de beelden is te zien hoe Oleksandr Andrievsky van Dynamo Kiev met de bal aan de voet de middellijn oversteekt. De Oekraïense middenvelder dribbelt vlak voor Messi langs, die geen enkele moeite doet om hem af te stoppen. Dat viel overigens ook René van der Gijp en Wim Kieft op, die gezamenlijk de wedstrijd analyseerden voor SBS 6. "Die Messi is aan iets bezig...", lacht Van der Gijp.

"Aan het begin liep hij nog redelijk mee", vervolgt Van der Gijp. "Toen is hij gaan wandelen, maar nu staat hij stil. Maar wat is de vierde stap? Dat hij gewoon op de grond gaat zitten?" Ook Kieft is kritisch op de instelling van Messi. "Hij doet echt helemaal niks. En je gaat eigenlijk toch kijken voor hem, voor de mooie momentjes. Maar er gaat op een gegeven moment ook wel heel veel mis bij hem."

Dat trainer Ronald Koeman het moeilijk heeft in Barcelona, wijt Kieft overigens vooral aan het spelersmateriaal. "Dat elftal is heel veel van hetzelfde. Je hebt Sergio Busquets, Miralem Pjanic en Frenkie de Jong. Het maakt niet uit, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En ze hebben allemaal kleine mannetjes voorin. Het enige dat ze niet hebben is een spits."