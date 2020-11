Pablo Rosario keert direct terug in de basis bij PSV

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV voor het uitduel bij PAOK Saloniki bekendgemaakt. Pablo Rosario is terug van een coronabesmetting en neemt de plek van Adrian Fein over. Schmidt wijzigt zijn elftal ten opzichte van zondag tegen ADO Den Haag (2-0 winst) op nog een plek, want linksback Philipp Max speelt in plaats van Mauro Júnior. De wedstrijd begint donderdagavond om 18.55 uur.

Rosario is na twee weken afwezigheid terug en krijgt dus direct het vertrouwen van Schmidt. Het was al bekend dat PSV zeven spelers moet missen, vermoedelijk door corona. Het gaat om Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo, Maxime Delanghe en Joël Piroe. Door de personele problemen speelt Ryan Thomas, normaliter een centrale middenvelder, opnieuw als rechtsback.

Doelman Yvon Mvogo heeft met Jordan Teze en Oscar Boscagli het vertrouwde verdedigende centrum voor zich. Het controlerende blok op het middenveld bestaat net als tegen ADO uit Ibrahim Sangaré en Rosario. Laatstgenoemde maakte tegen ADO zijn debuut in de basis. De aanvallende middenvelders van PSV zijn wederom Mohamed Ihattaren en Mario Götze. Zij moeten de spitsen Donyell Malen en Eran Zahavi van aanvoer voorzien.

Opstelling PSV: Mvogo; Thomas, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Götze, Ihattaren; Malen, Zahavi