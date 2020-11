Fashion Player 2020 overladen met cadeaus: ‘Als een kind in de snoepwinkel!'

Reza Ghoochannejhad mag zichzelf de best geklede voetballer van de Nederlandse velden noemen. De Nederlands-Iraanse aanvaller van PEC Zwolle kreeg meer dan 40% van de stemmen bij de Fashion Player Award 2020 en liet daarmee de eveneens genomineerde Sydney van Hooijdonk, Teun Koopmeiners, Edson Álvarez en Sean Klaiber ruim achter zich. De 33-jarige aanvaller mocht als beloning onder meer flink shoppen in de P.C. Hoofdstraat en kreeg naast zijn trofee ook nog een luxe horloge overhandigd: ‘Als een kind in de snoepwinkel!’, reageerde de trotse winnaar.

De award werd uitgereikt door Life After Football, waar oud-prof Regi Blinker mede-eigenaar van is. Hij zet jaarlijks de meest modieuze voetballers in het zonnetje en presenteerde in het verleden onder meer Dusan Tadic, Warner Hahn, Navarone Foor, Jeremain Lens, Eljero Elia, Graziano Pellè en Nigel de Jong als winnaars. Reza Ghoochannejhad mag zich nu in dit rijtje scharen: ‘Ik voel me vereerd en ben trots op deze prijs. Een prijs zoals deze is natuurlijk heel mooi als je kijkt naar alle voetballers en genomineerden!’

Als mediapartner sprak Voetbalzone de afgelopen weken met alle vijf de genomineerden. Zij vertelden allemaal over hun ervaring met mode, hun situatie bij hun club, hun toekomstdromen en hun plan voor hun eigen Life After Football:

