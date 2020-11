‘Zeist is iets Ajax-minded, het kwartje valt niet de kant van PSV op’

Björn van der Doelen snapt wel waarom veel PSV-supporters vinden dat de KNVB iets meer op de hand is van Ajax. De oud-middenvelder van de Eindhovense club verwijst in dat kader onder meer naar de strafschop die PSV uiteindelijk niet kreeg tegen Vitesse, nadat scheidsrechter Bas Nijhuis de bal eerst op de stip had gelegd na een overtreding op Jorrit Hendrix. Daarnaast geeft Van der Doelen Toon Gerbrands als voorbeeld. De algemeen directeur van PSV was woedend op de KNVB omdat het thuisduel met ADO Den Haag (4-0) niet verplaatst kon worden.

"Er heerst hier in Eindhoven altijd een beetje een Calimero-sfeer", zo vertelt Van der Doelen in de voetbalpodcast van Voetbal International. "We voelen ons gauw genaaid door de KNVB en ik moet heel eerlijk zeggen: de wedstrijd (tegen Vitesse, red.) waar we het laatst over hadden met die penalty die eerst wel gegeven wordt en dan weer niet. De goal van Vitesse die goedgekeurd wordt. Het verzoek tot uitstel van PSV dat vervolgens niet geaccepteerd wordt door de KNVB. Ja, dan denk je al snel dat ze in Zeist niet geneigd zijn om PSV nou heel erg mee te helpen. Maar ik ga niet zeggen dat dat zo is."

"Op het moment dat het bevestigd kan worden dan is het makkelijk zeggen van 'zie je wel, worden we weer genaaid'. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen denk ik", zo gaat Van der Doelen verder met zijn analyse over de huidige stand van zaken bij PSV. Om er gelijk aan toe te voegen. "Ik heb wel het idee dat Zeist iets Ajax-minded is. Maar om nou te zeggen dat het allemaal heel onredelijk is. Maar het kwartje valt niet de kant van PSV op, laat ik het zo zeggen."

Gerbrands zag het duel met ADO vanwege de vele coronagevallen bij PSV graag uitgesteld worden tot 27 december. De KNVB legde het verzoek vanuit Eindhoven echter naast zich neer. "We hadden gisteren (tegen Omonia Nicosia, red.) maar één wissel. Vanwege de Europese belangen hebben we gekeken naar een andere datum die nog vrij is, maar de KNVB wees dat af. Onbegrijpelijk", zei de PSV-directeur vrijdag bij de NOS. "De KNVB zei dat we het verzoek in augustus hadden moeten indienen. Tja, ze beheersen de regels goed, maar denken niet met ons en het betaalde voetbal mee. Is het overdreven wat we vragen? Ik denk het niet."