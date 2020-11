Van Persie: ‘Wat heb ik er voor baat bij als hij wordt ontslagen als manager?’

Robin van Persie weet dat Ole Gunnar Solskjaer onder flinke druk staat bij Manchester United, maar de oud-aanvaller hoopt desondanks dat de Noorse manager het seizoen mag afmaken op Old Trafford. De analist, tussen 2012 en 2015 actief voor de Engelse recordkampioen, denkt niet dat het ontslaan van een trainer het gewenste effect sorteert, ook al zijn de resultaten van zijn oude werkgever dit seizoen uiterst wisselvallig.

"Dat lijkt me niet de oplossing en meestal gaan elftallen er ook niet beter door voetballen", verklaart Van Persie in zijn rol van analist bij BT Sport. "Ik heb al vaker bepaalde dingen gezegd over Solskjaer en andere trainers. Geef coaches nou eens écht de tijd om hun ideeën te implementeren binnen een club." De oud-international van Oranje houdt er sowieso niet van om de positie van trainers uitgebreid te bespreken. "Ik zit hier om mijn mening te geven, niet om de werkwijze van Solskjaer te beoordelen of wat dan ook. Ik geef slechts mijn mening over wat ik zie tijdens wedstrijden."

"Ik hoop alleen maar dat ze Solskjaer meer tijd gunnen", aldus Van Persie, die zijn onafhankelijkheid nog maar eens benadrukt. "Wat heb ik er voor baat bij als hij wordt ontslagen als manager? Ik hoop bij geen enkele manager dat hij wordt ontslagen." Om vervolgens de focus te leggen op de 2-1 nederlaag tegen Istanbul Basaksehir. "Ik ben een voetballiefhebber die zijn mening ventileert. In verdedigend én aanvallend opzicht was het vanavond onvoldoende bij Manchester United."

Solskjaer is zelf niet bezig met een tussentijds vertrek bij het wisselvallig presterende Manchester United. "Ik reageer liever niet op zulke verhalen", verwees de manager van Manchester United naar de suggestie van oud-speler Roy Keane dat zijn baan op de tocht zou staan. "Het is nog vroeg in het seizoen en meningen zullen er altijd zijn. We moeten met zijn allen sterk blijven. Ik ben door het bestuur aangesteld om hier een klus te klaren en dat vul ik samen met mijn stafleden zo goed mogelijk in", zo liet de strijdvaardige Solskjaer, in december 2018 aangesteld als eindverantwoordelijke, optekenen in de Engelse media.