John van den Brom is hard op weg naar Racing Genk. De Belgische club bereikte volgens diverse media donderdag een akkoord met FC Utrecht over de afkoopsom van de Nederlandse trainer. Het vertrek van Van den Brom lijkt een kwestie van tijd en dus kan technisch directeur Jordy Zuidam op zoek naar een nieuwe trainer. Jack van Gelder doet op Twitter een opvallende suggestie.

De presentator van Rondo schrijft op social media dat Utrecht er goed aan zou doen om eens aan te kloppen bij Mark van Bommel. “FC Utrecht zou best wel eens Mark van Bommel kunnen benaderen. Zou dat een grote stunt vinden van beide kanten”, aldus Van Gelder. Van Bommel zit zonder club nadat hij werd ontslagen bij PSV. Eerder dit seizoen werd hij in de Duitse media nog gelinkt aan Schalke 04, maar de club uit Gelsenkirchen koos toen voor Manuel Baum.

Van den Brom moet zelf nog tot een akkoord komen met Genk. Volgens de NOS wordt de overgang mogelijk pas na het weekend afgerond, wat zou betekenen dat de trainer zondag voor het laatst op de bank zit als trainer van Utrecht als Ajax op bezoek komt. Van den Brom was na het ontslag van Hannes Wolf medio september al in beeld bij de clubleiding van Racing Genk. Destijds werd echter de voorkeur gegeven aan Thorup, die clubloos was na diens ontslag bij AA Gent.

Het is de tweede keer dat Van den Brom aan de slag gaat in de Belgische Pro League. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer bij Anderlecht, dat onder zijn leiding in 2013 de landstitel veroverde. In zijn tweede jaar in Brussel moest hij na enkele teleurstellende resultaten vertrekken. Van den Brom was eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ. De 54-jarige trainer was sinds medio 2019 in dienst bij FC Utrecht, de huidige nummer acht in de Eredivisie.