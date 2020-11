Leedvermaak zeer groot door pijnlijke blunder Man United na zeperd in CL

Manchester United heeft woensdagavond onbedoeld de lachers op de hand gekregen. Na afloop van het duel met Istanbul Basaksehir (2-1 nederlaag) in de groepsfase van de Champions League gebruikte men abusievelijk een verkeerde hashtag bij een bericht op Twitter over manager Ole Gunnar Solskjaer. In plaats van #UCL werd de hashtag #UEL gebruikt, tot hilariteit van veel Twitter-gebruikers.

Met het oog op de verliesbeurt was het leedvermaak richting Manchester United niet van de lucht. "Ze weten in welke competitie ze eigenlijk horen te spelen", schrijft een Twitteraar als reactie op de blunder van the Mancunians. Een andere gebruiker van het social media-platform denkt dat de Engelsen zich al voorbereiden op een vervolg in de Europa League na de winterstop. Weer een andere voetballiefhebber denkt dat de beheerders van de social media-kanalen van Manchester United in de war zijn vanwege de teleurstellende prestatie op Turkse bodem. De fout werd al snel hersteld, maar dat kon een stroom aan cynische reacties echter niet voorkomen.

De foutieve tweet van Manchester United tijdens het Champions League-duel van woensdagavond.

De smadelijke nederlaag tegen Istanbul Basaksehir leidde tot een keiharde analyse van oud-speler Paul Scholes. De voormalig middenvelder zag Demba Ba in de dertiende minuut de score openen uit een counter, nadat de aanvaller een vrije doortocht had gekregen van de verdediging van Manchester United. "Ik kan het begrijpen als het in de laatste minuut gebeurt, maar het was al in de eerste tien minuten, echt een schande. In verdedigend opzicht was het echt een ramp. Bij Manchester United moet je soms één op één verdedigen, maar het lijkt wel of ze daar niet toe in staat zijn", aldus de verbolgen Scholes bij Sky Sports.

Rio Ferdinand deelt de mening van Scholes volledig. "Ik was helemaal verbouwereerd toen ik dat doelpunt (van Ba, red.) zag", aldus de voormalig verdediger van Manchester United. "Zoiets heeft te maken met een gebrek aan zelfrespect. We praten al langer over de wisselvalligheid van het elftal en het gebrek aan teamgeest. Tegen zulke ploegen zouden ze een goed resultaat moeten halen", zo besluit de zeer teleurgestelde Ferdinand.