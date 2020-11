AZ-talent Zakaria Aboukhlal mag hopen op debuut als international

Zakaria Aboukhlal staat voor zijn debuut bij de nationale ploeg van Marokko. De Marokkaanse bond heeft donderdagochtend bekendgemaakt dat de twintigjarige aanvaller van AZ is opgenomen in de selectie van de Leeuwen van de Atlas voor de komende interlandperiode. Het is voor het eerst dat de voormalig jeugdspeler van PSV is opgeroepen voor de Marokkaanse ploeg.

Aboukhlal is een zoon van een Libische vader en Marokkaanse moeder en beschikt tevens over een Nederlands paspoort, en kon zodoende meerdere kanten op. Marokko speelt later deze maand twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup. Op 13 en 17 november staan de duels met Centraal-Afrikaanse Rebubliek op het programma. Aboukhlal is niet de enige speler uit de Eredivisie die is opgeroepen; ook Ajax-back Noussair Mazraoui is van de partij. Vitesse-aanvaller Oussama Tannane zit niet bij de selectie, in tegenstelling tot voormalig Eredivisie-spelers Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat.

????Here it is: your #AtlasLions squad for the African Cup of Nations 2021 qualifiers against the Central African Republic???? ??????????? ??????? ????? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ???????? 3 ? 4 ?? ???????? ??????? ???? ??????? ????? 2021 #DimaMaghrib??????? pic.twitter.com/vT4Ai9IHBB — FRMF (@FRMFOFFICIEL) November 5, 2020

Aboukhlal, die eerder ook in de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk speelde, kwam als jeugdinternational uit voor Nederland. Begin 2019 vertegenwoordigde hij nog Oranje Onder-19. “Dus nu is Nederland eerste keus, maar of dat in de toekomst ook zo is durf ik niet te zeggen”, zei hij destijds in een interview met ELF Voetbal. Aboukhlal kwam dit seizoen tot twee doelpunten in drie Eredivisie-optredens namens AZ, de club die hem voor twee miljoen euro overnam van PSV.