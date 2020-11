FC Utrecht akkoord met Genk: Van den Brom op weg naar België

FC Utrecht en Racing Genk zijn akkoord over de afkoopsom van John van den Brom van naar verluidt circa een half miljoen euro. Volgens Het Laatse Nieuws zijn beide clubs het vanochtend eens geworden over de trainer, die in België de onlangs vertrokken Jess Thorup moet opvolgen. Van den Brom was in eerste instantie tweede keus bij Genk, dat de pijlen had gericht op OH Leuven-trainer Marc Brys. Van den Brom lag nog tot medio 2022 vast in de Domstad. Hij moet zelf nog wel tot een akkoord komen met zijn toekomstige werkgever, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

De NOS bevestigt de gesprekken tussen de betrokken partijen, maar meldt dat de verwachting is dat de overgang niet voor het weekend rondkomt. Aanstaande zondag zal hij daarom waarschijnlijk nog gewoon op de bank zitten als FC Utrecht het op eigen veld opneemt tegen Ajax. Van den Brom was na het ontslag van Hannes Wolf medio september al in beeld bij de clubleiding van Racing Genk.

Destijds werd echter de voorkeur gegeven aan Thorup, die clubloos was na diens ontslag bij AA Gent. De Deense oefenmeester vertrok na zes weken alweer uit Genk voor een avontuur in eigen land bij FC Kopenhagen. Van den Brom stond opnieuw hoog op het lijstje nadat Brys bedankte en na enkele dagen onderhandelen is er dus een akkoord bereikt tussen beide partijen.

Het is de tweede keer dat Van den Brom aan de slag gaat in de Belgische Pro League. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer bij Anderlecht, dat onder zijn leiding in 2013 de landstitel veroverde. In zijn tweede jaar in Brussel moest hij na enkele teleurstellende resultaten vertrekken. Van den Brom was eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ. De 54-jarige trainer was sinds medio 2019 in dienst bij FC Utrecht, de huidige nummer acht in de Eredivisie.

De nieuwe oefenmeester van Racing Genk zit waarschijnlijk op zondag 22 november tegen hekkensluiter Excelsior Moeskroen voor het eerst op de bank bij Racing Genk. Assistent-trainers Domenico Olivieri en Michel Ribeiro hebben normaal gesproken aankomend weekeinde de ploeg onder hun hoede in de wedstrijd tegen STVV