‘Ik ben bang dat hij de strijd van David Neres gaat verliezen bij Ajax’

Mario Been maakt zich zorgen over Quincy Promes dit seizoen. Volgens de voormalig trainer van onder meer Feyenoord moet de vleugelaanvaller in Amsterdamse dienst uitkijken dat David Neres zijn basisplaats op korte termijn niet overneemt. In de optiek van Been kwam Promes afgelopen seizoen als linksbuiten veel beter uit de verf bij Ajax.

"Promes speelde vorig seizoen geweldige wedstrijden op die positie (van linksbuiten, red.), absoluut", analyseert Been in het programma Voetbalpraat van FOX Sports. "Het is nu gewoon een stuk minder. Zoiets heet vorm, spelers kunnen vanuit het niets weer iets doen." De analist denkt te weten waar het deze jaargang aan schort bij Promes. "Het is een speler die bediend moet worden. Promes is geen speler die telkens één tegen één kan spelen. Als hij de juiste ballen krijgt is hij een meerwaarde, maar ik ben bang dat hij de strijd van David Neres gaat verliezen dadelijk."

Davy Klaassen: 'Ik lag al thuis op de bank'

Promes speelde dinsdag tegen FC Midtjylland negentig minuten mee als linksbuiten, al maakte hij net als zijn ploeggenoten geen geweldige indruk in Denemarken. Neres bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten. De Braziliaanse aanvaller had afgelopen zaterdag in het thuisduel met Fortuna Sittard (5-2) nog wel een basisplaats, al was dat wel aan de rechterkant van de Ajax-voorhoede. Promes maakte in de Johan Cruijff ArenA zijn entree als invaller.

Been zoekt een verband tussen de mindere prestaties van Promes en de vorm waarin Nicolás Tagliafico verkeert dit seizoen. "Vorig jaar kwam Promes veel aan de binnenkant te spelen, omdat Tagliafico veel mee opkwam. Dat vond ik ook verrassend. Dat zie je bij Tagliafico nu een stuk minder, dat heeft met zijn vorm te maken. Het is nu allemaal gewoon een stuk minder", zo luidt het oordeel van Been over de Argentijnse linksback van Ajax.