Lofzang over Ziyech: ‘Ik weet zeker dat zij dolgraag met iemand als hij spelen’

Hakim Ziyech stond woensdagavond voor de derde keer op rij in de basis bij Chelsea in de met 3-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Stade Rennes. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler laat tot dusver een uitstekende indruk achter bij the Blues. Rio Ferdinand bestempelt Ziyech op zijn YouTube-kanaal als de beste aankoop van Chelsea in de afgelopen zomerse transferwindow.

“Van al die spelers denk ik dat Ziyech de beste aankoop is. Hij is de speler die ze wilden hebben, omdat hij dat kleine verschil kan maken. Havertz heeft het, maar Ziyech is echt een goede speler. Ik zag hem vorig seizoen op Stamford Bridge Chelsea vernietigen. Vorig seizoen heb ik hem vaak aan het werk gezien in de Champions League. Hij is een speler die altijd kijkt naar een passje waarmee hij het kleine verschil kan maken. Met een risicovolle pass kan je het meest bereiken”, zo is Ferdinand lovend over Ziyech.

Wat doe je Hakim Ziyech ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 4 november 2020

“Ik weet zeker dat Havertz, Timo Werner en Tammy Abraham dolgraag met iemand als Ziyech willen spelen, omdat hij ze de kansen op een presenteerblaadje gaat aanbieden”, benadrukt de oud-verdediger van Manchester United. Chelsea versterkte zich afgelopen zomer met Havertz, Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Édouard Mendy en Malang Sarr. Ziyech werd voor veertig miljoen euro overgenomen van Ajax en verzorgde reeds twee doelpunten en een assist.

Waar Ziyech zich tegen FK Krasnodar en Burnley nadrukkelijk liet zien, slaagde hij er niet in om zijn stempel te drukken op de wedstrijd tegen Stade Rennes. Hij komt er daags na de wedstrijd in de Engelse media dan ook vanaf met een magere beoordeling. The Independent, Sky Sports en Eurosport geven hem nog een 7 voor zijn optreden, maar bij de Daily Express scoort hij met een 6 een krappe voldoende. “Ziyech had een rustige avond, het draaide niet echt. Ook niet toen hij van kant wisselde”, schrijft de krant, die Werner met een 8 tot uitblinker bombardeert.

“In de eerste 45 minuten liep het niet echt voor Ziyech. Hij werkte hard voor het team, maar zijn passing was een beetje slordig. In het begin van de tweede helft kreeg hij een grote kans, die een doelpunt had moeten opleveren. Zijn passing was na rust beter, maar hij kon niet de impact hebben zoals eerder het geval was”, oordeelt Football London, dat een 6 uitdeelt. Dat medium geeft met een 9 de hoogste beoordeling aan Reece James, terwijl Werner en Thiago Silva een 8 toebedeeld krijgen. De Daily Mail geeft tot slot Ziyech een 6,5 na het duel met Stade Rennes.