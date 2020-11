Uithaal Keane naar Aubameyang raakt Arteta niet: ‘Totaal geen issue’

Roy Keane stoorde zich afgelopen zondag rondom het thuisduel van Manchester United met Arsenal (0-1) aan het feit dat Pierre-Emerick Aubameyang manager Mikel Arteta bij zijn voornoem noemde. Volgens de voormalig middenvelder van the Reds, thans werkzaam als analist, hoort een speler zijn coach niet op een dergelijke manier aan te spreken. Arteta wil de kritiek van Keane echter niet groter maken dan het is.

"Ze hebben geen respect voor Arteta als ze hem 'Mikel' noemen", verwees Keane bij Sky Sports naar het interview van Aubameyang na afloop van de ontmoeting op Old Trafford. "Hij is de manager, de baas, de chef. Daar hoort een bepaald soort respect bij. Hij hoort hem geen 'Mikel' te noemen, het zijn namelijk geen vrienden." Aubameyang tekende overigens vanaf de strafschopstip voor het winnende doelpunt van Arsenal, dat voor het eerst in veertien jaar een uitduel met Manchester United in de Premier League winnend afsloot.

Arteta reageert voorafgaand aan het Europa League-duel van Arsenal met Molde FK van donderdagavond op de uitspraken van Keane. "Ik heb vernomen dat Roy dit ten sprake heeft gebracht", aldus de keuzeheer van the Gunners. "Ik denk dat het iets is dat per speler verschilt. De spelers mogen zelf bepalen hoe ze mij aanspreken. Met sommigen van hen heb ik zelfs nog gespeeld. Op het trainingsveld word ik soms baas of coach genoemd, de Franse spelers bijvoorbeeld geven de voorkeur aan coach. Het is voor mij verder totaal geen issue."

De Arsenal-manager vindt niet net als Keane dat er sprake is van een respectloze houding jegens hem. "Dat gevoel heb ik niet, al snap ik wel waarom Keane dat vanuit het oogpunt van een speler zegt. Mijn band met de spelersgroep is echter zeer hecht, sommigen waren in het verleden zelfs ploeggenoten. Nogmaals, voor mij is het geen issue en het heeft ook niets te maken met respect of met een gebrek daaraan", aldus Arteta.