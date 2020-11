Van den Brom op ‘poleposition’ om Utrecht te verlaten voor buitenland

John van den Brom is momenteel in beeld om de nieuw trainer van Racing Genk te worden. Het Laatste Nieuws weet te melden dat de huidige oefenmeester van FC Utrecht op polepositie ligt om naar België te verhuizen. Er wordt naar verluidt reeds ‘volop onderhandeld’ over de afhandeling van zijn tot medio 2022 lopende contract in de Domstad.

Genk is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Jess Thorup naar FC Kopenhagen. De Deense oefenmeester stond pas sinds september aan het roer bij de Belgische club, toen hij de opvolger werd van de ontslagen Hannes Wolf. Op het moment dat Wolf zijn biezen moest pakken, was Van den Brom ook al in beeld bij Genk. De huidige nummer zeven van de Belgische Jupiler Pro League besloot destijds in zee te gaan met Thorup, die clubloos was na zijn ontslag bij AA Gent.

Nu heeft Thorup Genk verlaten voor FC Kopenhagen en moet de club andermaal op zoek naar een nieuwe trainer. Het Laatste Nieuws schrijft dat Marc Brys eigenlijk bovenaan het verlanglijstje stond. De trainer van OH Leuven was gecharmeerd van de interesse, maar wilde zijn huidige werkgever op dit moment niet verlaten. Daardoor is Genk andermaal uitgekomen bij Van den Brom, die voorlopig de voorkeur geniet boven FC Midtjylland-trainer Brian Priske.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden FC Utrecht en Genk in de komende uren al tot een overeenstemming kunnen komen over de overgang van Van den Brom. De Belgische club moet een compensatie betalen voor het nog tot medio 2022 lopende contract van de oefenmeester in de Domstad, volgens Voetbal International 'serieus geld'. De kans is aanwezig dat Van den Brom komende zondag al niet meer op de bank zit bij FC Utrecht, als de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma staat. De oefenmeester heeft dan overigens nog niet de leiding bij Genk, want Domenico Olivieri en Michel Ribeiro hebben komend weekeinde de ploeg onder hun hoede in de wedstrijd tegen STVV.

Van den Brom staat sinds de zomer van 2019 aan het roer bij FC Utrecht, waar hij de opvolger werd van Dick Advocaat. De 54-jarige oefenmeester is geen onbekende in België, want tussen 2012 en 2014 werkte hij bij Anderlecht. Van den Brom werd in zijn eerste seizoen met Paars-Wit kampioen van België, maar moest in zijn tweede jaar na een reeks tegenvallende resultaten zijn biezen pakken. De oefenmeester werkte eerder ook voor onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ.