FC Midtjylland zag gang van zaken bij Ajax ‘totaal niet stroken’ met protocol

De aanloop naar het Champions League-duel tussen FC Midtjylland en Ajax (1-2) verliep uitermate rommelig. Aanvankelijk werden er bij de Amsterdammers zes spelers positief getest op het coronavirus, maar zij konden uiteindelijk allemaal meespelen in Denemarken. De gang van zaken zorgt niet alleen voor grote vraagtekens bij Ajax, maar ook FC Midtjylland wil opheldering van de UEFA over de testprocedure.

Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg legden afgelopen maanden allemaal een positief coronatest af, vermoedelijk vanwege achtergebleven restjes van het virus waarmee ze in een eerder stadium besmet waren. Onana, Tadic en Gravenberch konden zich maandagavond al in Denemarken melden, in afwachting van een hertest. Als die negatief uitviel, mocht het drietal sowieso meespelen tegen FC Midtjylland. Klaassen en Stekelenburg mochten dinsdag ook alsnog afreizen naar Denemarken, maar arriveerden wel pas kort voor de wedstrijd.

Bekijk de samenvatting van FC Midtjylland - Ajax

Het Algemeen Dagblad schrijft dat ook FC Midtjylland flink in verwarring is gebracht door de UEFA. Trainer Brian Priske erkende na afloop al dat het voor hem moeilijk was om een wedstrijdplan op te stellen door de vraagtekens in de selectie van Ajax. De clubleiding en de staf van de Deense club concluderen dat de testprocedure van de UEFA ‘aan alle kanten rammelt’. Dat de spelers van Ajax op drie verschillende momenten in Denemarken arriveerden, vindt FC Midtjylland ‘totaal niet stroken met de regels in het protocol van de UEFA’.

De UEFA schrijft voor dat teams ervoor moeten zorgen dat niemand die positief test op het coronavrirus afreist naar de wedstrijdlocatie of deelneemt aan een wedstrijd. De testresultaten mogen bovendien niet worden betwist. Dit is uiteindelijk wel gebeurd en dat zorgt voor ‘verbijstering’ bij FC Midjylland. Doordat er ruimte bleek voor verschillende interpretaties, ‘wilde en kon’ de Deense club niet uitsluiten dat de UEFA ‘het een en ander door de vingers heeft gezien bij Ajax’. Om die reden ziet ook FC Midtjylland aanleiding om opheldering te vragen bij de Europese voetbalbond, iets dat ook Ajax van plan is.