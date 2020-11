Ziyech begroet binnenkort middenvelder bij Chelsea

AC Milan is van plan om de belangstelling voor Dominik Szoboszlai nieuw leven in te blazen. I Rossoneri grepen afgelopen zomer al mis bij Red Bull Salzburg, maar komen nu terug met een bod van 25 miljoen euro. (La Gazzetta dello Sport)

Tottenham Hotspur is van plan om Heung-Min Son op korte termijn een sterk verbeterd contract aan te bieden. De Zuid-Koreaanse aanvaller kan zijn momenteel tot 2023 lopende verbintenis verlengen, voor een weeksalaris van 225.000 euro. (Football Insider)