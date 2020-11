Advies Tadic gaf mede de doorslag: ‘Hij was heel enthousiast over Feyenoord’

Feyenoord wist Uros Spajic afgelopen zomer op huurbasis over te nemen van FK Krasnodar. De tijdelijke overgang van de centrumverdediger was het werk van Frank Arnesen. De technisch directeur kwam de naam van Spajic tegen in Transferrroom, een soort Markplaats voor profvoetballers. De Servische mandekker heeft er geen enkel probleem mee dat Feyenoord op die manier bij hem is uitgekomen.

"Ik heb het ook gehoord. Maar wat kan mij het schelen?", vraagt Spajic zich hardop af in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Een aantal clubs had interesse, waaronder Feyenoord. Ik kende deze club natuurlijk van naam en heb mijn ploeggenoot Tonny Vilhena wat informatie gevraagd. Hij was enthousiast. 'Jij past bij Feyenoord', zei hij." De verdediger werd vanzelf steeds enthousiaster over de Rotterdamse club. "Tonny sprak over het fanatieke publiek, de cultuur van de club. Zelf ben ik me ook gaan verdiepen."

Spajic had in de afgelopen transferperiode naast Feyenoord nog enkele opties in Europa. "Ik kon naar clubs die in hun competities een marginale rol spelen. Daar had ik geen zin in. Feyenoord is een topclub, doet altijd mee om de bovenste plaatsen. Voor mij is dat de reden geweest te komen. Ambitie, heel simpel. Ik wil om prijzen spelen en ik ben ervan overtuigd dat dit kan in Rotterdam", aldus de huurling, die voorlopig op zes wedstrijden staat in het shirt van Feyenoord.

De 27-jarige verdediger was bij FK Krasnodar een vaste waarde, maar vanwege de coronacrisis veranderde zijn status al snel in Rusland. "Covid-19 veranderde alles, ook bij mij. Krasnodar moest inkrimpen, er mochten minder buitenlandse spelers onder contract staan. Ik was aanvoerder van de club en ineens overbodig", zo verzucht de fysiek sterke Feyenoord-verdediger. "Als er een club zou komen, kon ik op huurbasis vertrekken. Ik kan er heel moeilijk over doen, maar zo gaat dat in voetbal, zo gaat dat in het leven. Ik draai het liever om: zonder al dit gedoe, had ik nu niet bij Feyenoord gezeten."

Spajic is nu al enorm enthousiast over zijn nieuwe werkomgeving in Rotterdam. De stad krijgt zelfs de titel amazing mee. "Feyenoord qua faciliteiten, uitstraling, historie en spelersgroep een topclub. Dit is precies wat ik wilde, het lijkt wel een beetje op Anderlecht waar ik twee geweldige jaren heb gehad en kampioen ben geworden. Ik hoop datzelfde gevoel ook hier te kunnen krijgen." Spajic hoorde goede verhalen over Feyenoord van Dusan Tadic, collega-international bij de Servische nationale ploeg en tevens een goede vriend.

"Natuurlijk heb ik hem even gebeld nadat ik medisch was gekeurd. Hoe is de Nederlandse competitie? Wat wist hij over Feyenoord? Dusan was heel enthousiast, hij heeft het hier al heel lang naar zijn zin. We hebben elkaar ook een beetje geplaagd, dat we elkaar wel zouden zien in het veld. Ik kijk ernaar uit straks tegen hem te spelen (op 17 januari, red.)." Spajic kent inmiddels de verhoudingen tussen beide topclubs uit de Eredivisie. "Sinds ik in Rotterdam ben, weet ik dat Ajax de grote rivaal is. Hier heerst zo’n beetje hetzelfde sentiment als in Belgrado tussen Rode Ster en Partizan Belgrado. Aartsrivalen."