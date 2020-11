Van Seumeren baalt van antwoord KNVB: ‘Zij spelen dan wél tegen Ajax’

FC Utrecht had voorafgaand aan dit seizoen één wens neergelegd bij de KNVB. Men wilde in de Domstad liever pas in de tweede seizoenshelft uitkomen tegen Ajax. Door storm Ciara werd het treffen van vorig seizoen in De Galgenwaard geannuleerd en vanwege de coronacrisis is er nog steeds geen publiek welkom. Na de winterstop zou de situatie wat dat betreft anders kunnen zijn. De KNVB had echter geen boodschap aan het verlangen van FC Utrecht, tot teleurstelling van voorzitter Frans van Seumeren. Beide clubs treffen elkaar gewoon aanstaande zondagmiddag.

"Vorig jaar zijn we zwaar gedupeerd met de bekerfinale (de eindstrijd tegen Feyenoord werd geschrapt vanwege de coronacrisis, red.) en de toewijzing van de Europese tickets, dus hoopten we dat aan dit verzoek voldaan kon worden. Verder hadden we geen eisen", zo opent Van Seumeren in gesprek met het Algemeen Dagblad. Vanuit het bondsbureau van de KNVB in Zeist kwam echter niet het gewenste antwoord. "We kregen te horen dat ‘de computer had beslist’. Tsja. Fortuna Sittard speelt wél in de tweede seizoenshelft thuis tegen Ajax."

De topwedstrijden in de Eredivisie zijn door de KNVB ingepland voor de tweede seizoenshelft. Een beslissing waar Van Seumeren maar moeilijk mee kan leven. "Het is sowieso gek dat er voor de top vier een uitzondering is gemaakt, dat die in de tweede seizoens­helft uit en thuis tegen elkaar spelen. Ik vind dat niet juist. Hou er dan ook rekening mee als wij een verzoekje hebben, zeker met de achtergronden van de laatste tijd", verwijst de preses van FC Utrecht naar de problemen die de aanhoudende coronacrisis met zich meenemen.

In de optiek van Van Seumeren is het hoog tijd dat er binnen de leiding van de KNVB schoon schip wordt gemaakt. Hij weet dat onder meer PSV, dat ondanks de vele coronagevallen geen toestemming kreeg om het duel met ADO Den Haag uit te stellen, er ook zo over denkt. "Het is gewoon tijd voor verandering daar. De Eredivisie CV moet krachtiger worden, clubs moeten meer inspraak hebben. Wij zitten met het vervelende systeem dat er een vijfzesde meerderheid moet zijn voordat de ECV kan beslissen. Dat blokkeert feitelijk alles", zo besluit de uitgesproken Utrecht-voorzitter.