Stengs: ‘Een wereldvoetballer, wat hij daar heeft laten zien is fantastisch’

AZ hervat de Europa League donderdagavond tegen Real Sociedad en wat betreft Calvin Stengs zit er een speciaal tintje aan de Europese ontmoeting. De aanvaller kijkt namelijk reikhalzend uit naar het treffen met de 34-jarige David Silva, die afgelopen zomer na tien seizoenen bij Manchester City koos voor een terugkeer in Spanje. Stengs vindt SIlva nog steeds één van de beste spelers in Europa op dit moment.

"Hij is een wereldvoetballer", wordt Stengs op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Sociedad geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Wat hij tien jaar bij Manchester City heeft laten zien en bij Spanje, met wie hij wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen is geworden, fantastisch gewoon. Hij is al wat ouder nu, maar ik denk dat die kwaliteiten er nog steeds zijn." De AZ'er kan alleen maar jaloers zijn op een loopbaan zoals die van Silva. "Maar ik ben nog láng niet waar hij is. Dat wij tegen zo’n grootheid mogen spelen én tegen Real Sociedad, de koploper van de Primera Division, is fantastisch."

Owen Wijndal richt zijn blik op Aleksander Isak en Mikel Oyarzabal. De Spaanse aanvaller is met acht doelpunten momenteel zelfs gedeeld topscorer in LaLiga. "Na het kijken van de beelden weet ik nog meer over hem, maar wat ik nu al weet is dat hij Spaans international is en topscorer van La Liga. Dus dat wordt een grote uitdaging", zegt de linksback op het persmoment onder meer tegen de NOS. Wijndal heeft vooral erg veel zin in de uitdaging. "Het is aan mij om hem uit te schakelen. Ik ben benieuwd."

Wijndal kijkt echter niet alleen maar naar de dit seizoen zeer trefzekere Oyarzabal. "Als je kijkt naar het feit dat ze bovenaan staan in Spanje en naar de spelers die ze hebben, is het een hartstikke goed elftal", zo vervolgt de vleugelverdediger, die onlangs zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. "Natuurlijk heb je het liefst altijd de bal, zodat je kan aanvallen. Maar soms is de wedstrijd daar niet naar en als je met het team hartstikke goed verdedigt, kan je daar alsnog van genieten."

Trainer Arne Slot is vooral onder de indruk van het niveau van het voetbal in Spanje. "Granada won van PSV en vorig seizoen verloor Ajax van Getafe. Op basis daarvan is Sociedad de favoriet morgen, maar mijn spelers hebben me al vaker verrast", wordt de AZ-coach geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. Het is nog even afwachten of Myron Boadu, die zondag tegen RKC Waalwijk terugkeerde na een positieve coronatest, aan de aftrap verschijnt. "Tijdens zijn afwezigheid heeft Albert Gudmundsson het goed gedaan en veel gescoord. Het is voor mij fijn om te constateren dat onze doelpuntenproductie in elk geval niet veel achteruit is gegaan."