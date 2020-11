Arnesen stelt Bannis ultimatum en wil binnen twee dagen antwoord

Naoufal Bannis was afgelopen zondag in de 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen van grote waarde voor Feyenoord met de winnende treffer. De achttienjarige spits zou echter zomaar op korte termijn uit De Kuip kunnen vertrekken. Het Algemeen Dagblad schrijft donderdagochtend dat technisch directeur Frank Arnesen Bannis en diens entourage een ultimatum heeft gedaan om in te gaan op een contractaanbieding.

Het huidige contract van Bannis loopt aan het einde van het seizoen af. Feyenoord wil de verbintenis van de jeugdinternational graag verlengen en heeft hem een aanbieding gedaan, maar hij heeft dat aanbod nu al een tijdje in beraad. Het Algemeen Dagblad stelt dat er sprake is van een ‘lastige contractsituatie’. Arnesen zou Bannis zelfs een ultimatum hebben gesteld om in te gaan op de aanbieding die Feyenoord hem heeft gedaan: uiterlijk zaterdag wil de technisch directeur van de Rotterdammers antwoord hebben.

Mocht Bannis niet ingaan op de aanbieding, dreigt voor hem een scenario vergelijkbaar met dat van Crysencio Summerville. De negentienjarige vleugelaanvaller weigerde eveneens in te gaan op een contractaanbieding van Feyenoord, waarop de Rotterdammers hem in eerste instantie terugzetten naar het Onder-21-elftal en hem later van de hand besloten te doen. Summerville maakte de overstap naar Leeds United, waar hij momenteel in de Onder-23 speelt. “We zijn ermee bezig”, zo laat Arnesen in een reactie weten.

Bannis maakt donderdagavond wel deel uit van de selectie van Feyenoord voor het Europa League-duel met CSKA Moskou, maar speelt in ieder geval niet in de basiself. “Want hij is nog niet toe aan een basisplaats in zo’n wedstrijd. Al traint hij prima en was zijn goal tegen Emmen belangrijk”, zo liet trainer Dick Advocaat weten op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Russische club. Bannis speelt sinds 2016 voor Feyenoord, dat hem destijds weghaalde uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag.